Upojna noc Kasi Cichopek. Balowała do rana z obcym mężczyzną! Gwiazda "M jak miłość" była królową parkietu! Mamy wideo

Wojciech Mann wróci to TVP? Legendarny dziennikarz postawił sprawę jasno!

To miało być typowe babskie spotkanie. Katarzyna Cichopek razem z koleżankami ruszyły w ostatni weekend na podbój stolicy. Wylądowały w modnym klubie, gdzie od wejścia zastała je taneczna muzyka. Aktorka natychmiast wkroczyła do akcji. - Była prawdziwą królową imprezy. Bawiła się wyśmienicie. Tańczyła utwór za utworem - mówi nam świadek zdarzenia. Niespodziewanie u jej boku pojawił się nieznajomy mężczyzna.

- Próbował zagadywać, zamienili nawet kilka zdań ze sobą. Wyglądało, że dobrze się czują w swoim towarzystwie - dodaje nasze źródło.

Do niczego poważniejszego jednak nie doszło. Cichopek wróciła na parkiet i tak spędziła czas do 3.00 nad ranem, a potem grzecznie wróciła do domu.

Katarzyna Cichopek blisko 20 lat temu wygrała "Taniec z gwiazdami"

Blisko dwadzieścia lat temu, młodziutka wówczas Kasia Cichopek w parze z Marcinem Hakielem (40 l.) wygrała "Taniec z gwiazdami". Zapoczątkowało to ich wspólny biznes - szkołę tańca, nagrali także serię płyt DVD „Taniec krok po kroku” i wydali książkę „Szkoła tańca”. Wygląda na to, że umiejętności pozostały jej do dziś, bo na swoim profilu na Instagramie często prezentuje modne układy. Teraz miała okazję sprawdzić się na parkiecie. Dała radę.

Kasia Cichopek baluje do rana w klubie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.