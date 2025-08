Rafał Brzozowski od lat bryluje w polskim show-biznesie, rzadko jednak dzieli się życiem prywatnym w sieci. Teraz jednak sytuacja zmusiła go do zabrania głosu. W mediach społecznościowych opublikował emocjonalne oświadczenie, w którym opisał dramatyczne kulisy nękania przez nieznaną kobietę. Jak się okazuje, osoba ta rozpowiada w sieci, że… jest jego żoną! Brzozowski nie ukrywa, że cała sytuacja wpłynęła negatywnie na jego życie.

Rafał Brzozowski znany jest z wielu hitów, a także z prowadzenia teleturnieju "Jaka to melodia?". Jego medialny wizerunek od pozostaje nienaruszony, a fani cenią go za spokój, a także pełen profesjonalizm w pracy. Tym większy szok wywołała jego ostatnia publikacja na Instagramie, w której zdradził, że od dłuższego czasu pada ofiarą poważnego stalkingu.

Od pewnego czasu mam do czynienia z kobietą, która uważa się za moją żonę i tak przedstawia się w kontaktach z osobami, do których pisze. Osoba ta rozsyła wiadomości zawierające groźby, dzwoni do ludzi, wysyła niepokojące treści i wprowadza w błąd moich obserwatorów, próbując nawiązywać z nimi bezpośredni kontakt – m.in. dzwoniąc do ich miejsc pracy - czytamy w poruszającym wpisie Brzozowskiego.