Rafał Brzozowski pożegnał ukochaną babcię. Jej grób utonął w kwiatach!

Rafał Brzozowski pogrążony w żałobie. Zmarła babcia muzyka

Rafał Brzozowski (43 l.) jest pogrążony w żałobie. W poniedziałek, 12 maja 2025 roku, muzyk poinformował o śmierci swojej ukochanej babci, Marii Teresy Brzozowskiej. Kobieta odeszła w wieku 96 lat. Wiadomość o śmierci babci zastała Brzozowskiego zaraz po jego powrocie zza granicy.

Piosenkarz w poruszającym wpisie wyznał, że planował podzielić się z obserwującymi wspomnieniami z Peru. Niestety, życie napisało inny scenariusz. Rafał Brzozowski miał bardzo bliską relację z babcią. Jej odejście było dla niego ciosem. Chociaż spodziewał się, że ten dzień kiedyś nadejdzie, to i tak nie mógł się z tym pogodzić.

Były gwiazdor TVP opisał krótko historię życia Pani Marii. Była osobą, która wiele przeszła, w tym dramatyczne wydarzenia podczas II wojny światowej. Mimo trudnych doświadczeń, była pełna humoru i zawsze uśmiechnięta. Rafał Brzozowski wyznał, że to dla niej chciał wyremontować dom, by mogła poczuć się jak królowa. Wspomniał również o ostatnim pożegnaniu z babcią przed swoim wyjazdem do Peru. Podkreślił, że czuł w nim spokój, ciepło i miłość.

Najukochańsza osoba jaką znam. Przed wyjazdem przytuliła mnie mocno i tak dziwnie się pożegnała. Był w tym spokój, ale też ciepło i miłość, którą czuję do dziś . Dziś już odpoczywa, już nic jej nie dolega , nie denerwuje się że, jak to mówiła "starość się nie udała". Jestem jej wdzięczymy, za wszystkie chwile mojego życia. Za opowieści , za wychowanie, które od niej dostałem, za jej hart ducha i za charakter, który był nieugięty, z zasadami, ale jednak zawsze sprawiedliwy. Wspaniała Kobieta, Mama, Babcia i Prababcia - napisał Brzozowski.

Rafał Brzozowski pożegnał ukochaną babcię. "Śpi już spokojnie"

Pogrzeb Marii Brzozowskiej odbył się we czwartek, 15 maja, w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu. Ciało zmarłej zostało wystawione o godzinie 11:40, a msza pogrzebowa rozpoczęła się o 12:00. Po nabożeństwie nastąpiło złożenie ciała do grobu na Cmentarzu Komunalnym.

Po pogrzebie Rafał Brzozowski zamieścił kolejny wzruszający wpis. Na początku podziękował wszystkim za słowa wsparcia, kondolencje oraz "tysiące życzeń otuchy", które spływały do niego z całej Polski.

Dzięki Wam, te trudne chwile były bardzo spokojne, chociaż bolesne. Dziękuję w imieniu własnym oraz całej rodziny, która również to wsparcie czuła - napisał.

Do wpisu dodał zdjęcie grobu ukochanej babci. Mogiła była w całości przykrywa przez morze różowych kwiatów. Bliscy pani Marii obok tabliczki nagrobnej postawili roześmiane zdjęcie kobiety. Właśnie taką chcą ją zapamiętać - z ciepłym uśmiechem i radosnym błyskiem w oku.

Babcia śpi już spokojnie, a ten uśmiech na zdjęciu, pozostanie ze mną na zawsze. Taką Ją zapamiętam. Dziękuję - dodał na koniec.

