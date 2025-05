Nie żyje Joanna Kostusiewicz. O śmierci aktorki poinformowano dopiero po trzech latach!

Fatalna seria Agnieszki Kaczorowskiej. Porażka w finale "Tańca z Gwiazdami" to przy tym pikuś!

Nie żyje Joanna Kostusiewicz. Miała 82 lata

Nie żyje Joanna Kostusiewicz. Jak informuje portal Filmpolski.pl, aktorka odeszła w październiku 2022 roku. Jednak informacja o jej śmierci dopiero teraz dotarła do Polski. Kostusiewicz od lat przebywała na obczyźnie. W 1979 roku na stałe wyemigrowała do Australii i to właśnie tam zmarła.

Z dużym opóźnieniem dotarła do nas informacja, że trzy lata temu, w Australii, w wieku 82 lat zmarła aktorka Joanna Kostusiewicz - przekazał serwis FilmPolski.pl na swoim facebookowym profilu.

Joanna Kostusiewicz przyszła na świat 21 listopada 1940 roku w Warszawie. Na czas studiów przeniosła się do Łodzi, gdzie uczyła się na legendarnej filmówce. Ukończyła Wydział Aktorski Szkoły Filmowej. Jeszcze podczas studiów zadebiutowała na ekranie. W 1963 roku swoja premierę miał film "Dwa żebra Adama" w reżyserii Janusza Morgensterna, w którym wystąpiła Kostusiewicz. Młodziutka aktorka wcieliła się w postać pięknej Włoszki, Paoli Campobelli, jednej z żon głównego bohatera.

Joanna Kostusiewicz porzuciła aktorstwo i wyjechała z kraju

Po filmie Morgensterna Joanna Kostusiewicz pojawiła się jeszcze w kilku popularnych produkcjach, ale głównie na drugim planie. Można było ją zobaczyć m.in. w "Czarnych chmurach" oraz serialowej wersji "Nocy i dni", w której zagrała żonę Hipolita Niechcica. W połowie lat 60. występowała na scenie Teatru Ludowego w Nowej Hucie oraz w krakowskich Rozmaitościach.

W latach 70. porzuciła aktorską karierę i wróciła na studia. Ukończyła kierunek Realizacja Telewizyjna Programów Dziennikarskich. Portal Filmpolski.pl podaje, że przez kilka następnych lat była redaktorką spektakli Teatru Telewizji.

W 1979 roku wyjechała z kraju i osiedliła się w Australii, gdzie przebywała do końca życia. Joanna Kostusiewicz zmarła 28 października 2022 roku. Została pochowana w Runaway Bay, nadmorskim przedmieściu Gold Coast w stanie Queensland w Australii.

