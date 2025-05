Pogrzeb DJ-a Hazela. Dla Magdy Narożnej to bardzo ciężki dzień. Pokazała zdjęcie

Wiadomość o śmierci babci zastała Brzozowskiego zaraz po jego powrocie zza granicy. W poruszającym wpisie na Instagramie wokalista napisał:

Wczoraj odeszła niespodziewanie moja ukochana babcia Marysia. Przeżyła 96 lat i chociaż to piękny wiek, chociaż rozmawialiśmy o przemijaniu i była spokojna o to, że kiedyś ten dzień nadejdzie, nadal nie mogę w to uwierzyć.

Rafał Brzozowski wspomniał również o ostatnim pożegnaniu z babcią przed swoim wyjazdem do Peru. Podkreślił, że czuł w nim spokój, ciepło i miłość.

Babcia Brzozowskiego bardzo cierpiała

Brzozowski opisał swoją babcię jako osobę, która wiele przeszła w życiu, w tym dramatyczne wydarzenia podczas II wojny światowej. Mimo trudnych doświadczeń, była pełna humoru i zawsze uśmiechnięta. Artysta zaznaczył, że to dla niej chciał wyremontować dom, aby czuła się jak królowa, ponieważ życie jej nie oszczędzało.

Szczegóły pogrzebu Marii Teresy Brzozowskiej zostały podane przez Brzozowskiego w mediach społecznościowych. Ceremonia odbyła się we czwartek, 15 maja, w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Zamościu. Ciało zmarłej zostało wystawione o godzinie 11:40, a msza pogrzebowa rozpoczęła się o 12:00. Po nabożeństwie nastąpiło złożenie ciała do grobu na Cmentarzu Komunalnym.

Tak Brzozowski żegna się z babcią

Rafał Brzozowski podziękował swojej babci za wszystkie chwile spędzone razem, za opowieści, wychowanie, hart ducha i sprawiedliwy charakter. W swoim wpisie wyraził wdzięczność za wszystko, czego się od niej nauczył, podkreślając, że była wspaniałą kobietą, mamą, babcią i prababcią.

W tych trudnych chwilach artysta może liczyć na wsparcie fanów i bliskich, którzy składają kondolencje i wyrazy współczucia.

