Rafał Brzozowski w żałobie. Stracił ukochaną babcię. "Wycierpiała tak wiele"

Rafał Brzozowski poinformował, że zmarła jego babcia. Artysta jest w żałobie. I choć wiedział, że ten smutny dzień kiedyś nadejdzie, bardzo przeżywa stratę kobiety, która była dla niego wyjątkowo ważna.

Miałem dziś wstawić post podsumowujący moją podróż do Peru i z radością wracać. Wróciłem w nocy, a tymczasem życie napisało inny scenariusz - zaczął Brzozowski swój wpis.

Brzozowski jest dorosłym mężczyzną, co nie zmienia faktu, że strata ukochanej osoby bardzo się na nim odbiła. Niespełna 44-letni gwiazdor wyznał:

Wczoraj odeszła niespodziewanie moja ukochana Babcia Marysia. Przeżyła 96 lat i chociaż to piękny wiek, chociaż rozmawialiśmy o przemijaniu i była spokojna o to, że kiedyś ten dzień nadejdzie, nadal nie mogę w to uwierzyć. Jest jakaś niesamowita pustka, której nie da się niczym zapełni.