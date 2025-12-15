Awaria na linii kolejowej w Warszawie. Duże opóźnienia pociągów

Awaria na trasie Warszawa Wawer - Warszawa Falenica paraliżuje ruch kolejowy, powodując poważne utrudnienia.

Uszkodzony słup trakcyjny, wynikający z nieprawidłowej wycinki drzew, jest przyczyną problemów.

Dowiedz się, kiedy ruch wróci do normy.

Utrudnienia w kursowaniu pociągów w Warszawie

Do zdarzenia doszło 15 grudnia 2025 roku około godziny 12:45. W wyniku nieprawidłowo prowadzonej wycinki drzew, słup trakcyjny został uszkodzony i przechylił się nad torowiskiem. Na miejsce natychmiast skierowano ekipy techniczne, które pracują nad usunięciem awarii

Kiedy koniec utrudnień na trasie Warszawa Wawer - Warszawa Falenica?

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zapewniają, że dokładają wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić normalny ruch pociągów na trasie Warszawa Wawer - Warszawa Falenica. Spółka oczekuje od wykonawcy prac pełnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Na razie nie wiadomo, kiedy usterka zostanie usunięta.

W związku z awarią, pociągi kursujące na wspomnianej trasie mogą notować spore utrudnienia. - Pociągi mogą mieć opóźnienia do około 20 minut - przekazała Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S. Apeluje do podróżnych o śledzenie komunikatów i uwzględnienie utrudnień w planowaniu podróży.