Tragedia w Wawrze! Pociąg SKM potrącił pieszego. Nic nie dało się zrobić

Wawer. Pieszy zginął potrącony przez pociąg

Jak ustalili reporterzy TVN Warszawa, pieszy miał zginąć w rejonie dzikiego przejścia przez tory. Nie wiadomo na razie, czy był to nieszczęśliwy wypadek. Zostaliśmy zadysponowani do zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Jest to potrącenie ze skutkiem śmiertelnym - potwierdził Paweł Kinkiewicz z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Informację o opóźnieniach kolejarze zamieścili na portalu społecznościowym. - Z powodu potrącenia człowieka przez pociąg SKM w pobliżu przystanku Warszawa Miedzeszyn, na odcinku Warszawa Wawer - Warszawa Falenica występują utrudnienia w ruchu wszystkich przewoźników. W związku z tym, pociągi SKM linii S1 i S10 w obu kierunkach mogą być opóźnione do około 45 minut - czytamy w poście opublikowanym na Facebooku.