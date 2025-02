To najsłynniejsza toaleta w Polsce! "Toaleta miejska im. Rafała Trzaskowskiego" w Mapach Google

Toaleta, której budowa rozpoczęła się w 2021 roku, miała być częścią projektu wygranego w warszawskim Budżecie Obywatelskim. Kosztowała 647 tysięcy złotych i była budowana przez trzy lata, co wynikało z konieczności konsultacji z konserwatorem zabytków oraz oczekiwania na przyłącza elektryczne. Po jej zakończeniu mieszkańcy Warszawy liczyli na nowoczesną, łatwo dostępną toaletę. Niestety, zamiast komfortowej drogi, użytkownicy musieli pokonać błotniste tereny wokół obiektu, co zmusiło urzędników do stworzenia przejściowej ścieżki z trocin, która miała umożliwić dostęp do budynku.

Wysoka cena budowy toalety stała się tematem licznych żartów. Internauci szybko zaczęli tworzyć w Mapach Google obiekt o nazwie "Toaleta Miejska im. Rafała Trzaskowskiego".

− Pomnik Trzaskowskiego, nie zapomnimy go nigdy − pisał jeden z użytkowników, a inni komentowali, że "650 tys. poszło w błoto". Również nie brakowało sarkastycznych ocen, takich jak "Gabinet Owalny Czaskoskiego". W ciągu zaledwie kilku godzin "toaleta" zebrała setki opinii, w większości niezbyt pozytywnych.

Mimo że nieoczekiwany obiekt pojawił się na mapach, nie utrzymał się długo. Został szybko usunięty. Niemniej jednak, w rzeczywistości toaleta wciąż stoi, a mieszkańcy mogą korzystać z niej za darmo – przynajmniej na razie. W przyszłości, władze planują wprowadzenie opłat za korzystanie z tego obiektu.

Co ciekawe, to nie jedyna tego typu inwestycja w Warszawie. W najbliższych latach w mieście pojawią się kolejne automatyczne toalety, a ich koszt ma wynieść jeszcze więcej – 800 tysięcy złotych.

W Google pojawiła się Toaleta Rafała Trzaskowskiego przy Via Trocina. Niestety ludzie to wilki i postawili złe opine!Pomuszmy, bo to się nie godzi! pic.twitter.com/lNwY6Msdt7— Generał Kiszczak (@GenKiszczak) February 18, 2025

Każdy ma Zatokę Amerykańską na swoją miarę. Rafał na swój szalet na Via Trocina 🥲 pic.twitter.com/WG3cOsnb73— Emilia Kamińska (@EmiliaKaminska) February 18, 2025

