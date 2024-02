Publiczna toaleta w centrum Warszawy skrywa dziwną tajemnicę. O tym nigdy nie słyszeliście!

Oszustwa romantyczne to nie tylko żołnierz z USA czy rytuał miłości. Jak nie dać się oszukać w internecie?

Warszawa. Publiczna toaleta skrywa tajemnicę. Wiedzieliście o tym?

W trakcie budowania trasy W-Z, wybudowano również pierwsze w Warszawie schody ruchome – łączące dzisiejszą al. Solidarności z placem Zamkowym. Schody powstały w kamienicy Johna, w obszernej hali. Ich konstrukcją zajęła się radziecka firma Metrostroj. W ciągu kilku lat spółka postawiła długi na 30 metrów eskalator, który w ciągu godziny mógł obsługiwać aż 10 tysięcy osób!

Choć schody ruchome znajdują się przy samym Zamku Królewskim, a wychodząc z kamienicy widzimy plac Zamkowy i kolumnę Zygmunta III Wazy, bardzo łatwo przeoczyć ten wyjątkowy relikt czasów minionych. Jednak w tym wszystkim nie chodzi wyłącznie o same schody ruchome, lecz o to, co zostało zamontowane obok nich.

W publicznej toalecie zostały ślady po starej machinerii, dzięki której obsługiwano wszystkie eskalatory zamontowane w podziemiach. W galerii, którą przygotowaliśmy specjalnie dla was, zobaczycie zdjęcia tablicy oraz kilka zdjęć historycznych z tamtego miejsca. Czy kiedykolwiek o tym słyszeliście?

Znajdź toaletę na mapie Warszawy

Jednak jak już jesteśmy w temacie publicznych toalet, warto również wspomnieć o działającej mapie, która dostępna jest na stronie ratusza. Jeżeli jesteście w Warszawie i potrzebujecie skorzystać z łazienki, jedyne co musicie zrobić to zajrzeć do stołecznego serwisu mapowego.

Tam, znajdziecie najbliższą czynną ubikację, sprawdzicie godziny jej otwarcie, a także odszukacie lokale gastronomiczne udostępniające bezpłatne toalety.