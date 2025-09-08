1000 drzew, 100 tysięcy krzewów i ogród zmysłów. Taki luksus tylko w Warszawie!

Piotr Lis
Piotr Lis
2025-09-08 9:38

Park nad POW w Warszawie rośnie w oczach! Na Ursynowie powstaje wyjątkowa przestrzeń rekreacyjna: na 12,5 hektarach zasadzonych zostanie około 1000 drzew i ponad 100 tysięcy krzewów. Najnowszy odcinek właśnie został udostępniony mieszkańcom i zachwyca różnorodną zielenią, alejkami i niezwykłym ogrodem zmysłów.

Mieszkańcy Warszawy, a w szczególności Ursynowa, mają powody do radości. Do użytku oddano właśnie kolejny odcinek Parku nad Południową Obwodnicą Warszawy, który kryje w sobie prawdziwą perłę, Ogród Zmysłów. To miejsce, gdzie zieleń łączy się z architekturą, tworząc unikalną przestrzeń rekreacyjną dla każdego. Zarząd Zieleni Warszawy zaprasza wszystkich do odwiedzenia tego wyjątkowego miejsca, które już teraz wzbudza ogromne zainteresowanie.

Nowy odcinek parku, zlokalizowany między al. KEN a ul. Lanciego, to kontynuacja inwestycji, która ma na celu stworzenie parku linearnego wzdłuż ul. Płaskowickiej, od Pileckiego do Nowoursynowskiej. Dwa wcześniejsze odcinki, udostępnione w kwietniu 2025 roku, również cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców. Całość parku ma być gotowa w 2026 roku.

Park nad POW. Zielona oaza na Ursynowie

Park nad POW to nie tylko miejsce rekreacji, ale również nowatorskie rozwiązanie w skali kraju. Powstaje on w znacznej części na stropie tunelu drogowego na Ursynowie. Na powierzchni 12,5 ha posadzonych zostanie około 1000 drzew i ponad 100 tysięcy krzewów.

W nowo otwartym odcinku parku znajdziemy 155 drzew różnych gatunków, m.in. dęby szypułkowe, klony polne, zwyczajne i jawory, brzozy, graby, buki, sosny, czeremchy, wiśnie ptasie, wonne, śliwy wiśniowe, grusze drobnoowocowe, jarząby i lipy drobnolistne. Oprócz drzew, na powierzchni ponad 4,8 tys. m2 zasadzono rabaty z krzewów, bylin, pnączy, traw ozdobnych i cebul. Wśród nich znajdziemy m.in. leszczynę, trzmielinę, róże, lilaki, cisy, śliwę tarninę, a także krwawniki, zawilce, orliki, astry, jerzmianki, dzwonki, ostrożenie, naparstnice, jeżówki, bodziszki, przegorzany, kukliki i wiele innych.

Główną atrakcją nowego odcinka jest Ogród Zmysłów. To przestrzeń, w której niezależnie od pory roku można odpocząć wśród kolorów, kwiatów, zapachów i szumu traw. Wybrano kontrastujące ze sobą gatunki roślin, które jednocześnie się uzupełniają.

Szczególną uwagę zwracają dwie wyniesione rabaty z krwawnikami, czosnkami, zawilcami, orlikami, dzwonkami, ostrożeniami, naparstnicami, jeżówkami, bodziszkami, liliami, szałwiami, dziewannami, werbenami, przetacznikami i innymi gatunkami bylin i traw ozdobnych.

Zarząd Zieleni Warszawy podkreśla, że Ogród Zmysłów znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie niewielkiego placu, na którym można odpocząć przy stolikach i krzesłach. Dodatkowo, w całym parku znajdziemy ponad 300 ławek i krzeseł, które zapewnią komfortowy wypoczynek. Trawniki zachęcają do rozłożenia koca i relaksu na łonie natury. Dzięki budżetowi obywatelskiemu w parku pojawią się dodatkowe leżaki, hamaki i stoły do gier. Powstanie również kilka ogrodów deszczowych, w tym największy przy al. KEN o powierzchni ok. 350 m kw.

1000 drzew, 100 tysięcy krzewów i ogród zmysłów
63 zdjęcia
