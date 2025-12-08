Warszawskie ZOO docenione przez świat! Brytyjski dziennik umieścił je wśród najlepszych atrakcji

Warszawskie ZOO znalazło się w prestiżowym zestawieniu „20 najlepszych atrakcji Warszawy” brytyjskiego dziennika „The Telegraph”.

Marc Di Duca, autor przewodnika, docenił ZOO jako idealne miejsce dla rodzin z dziećmi, wyróżniając je za edukację i troskę o zwierzęta.

Co sprawiło, że stołeczne ZOO zyskało międzynarodowe uznanie i stało się magnesem dla brytyjskich turystów?

Warszawskie ZOO w gronie najlepszych atrakcji Warszawy według „The Telegraph”

„The Telegraph”, jeden z najważniejszych dzienników w Wielkiej Brytanii, opublikował listę „20 najlepszych atrakcji Warszawy”. Autor przewodnika, Marc Di Duca, który od 20 lat odwiedza Warszawę, podzielił atrakcje na pięć kategorii. Warszawskie ZOO znalazło się w kategorii „najlepsze atrakcje dla rodzin”, obok takich miejsc jak muzea, punkty widokowe i królewskie rezydencje.

− Jesteśmy dumni, że nasza praca i troska o zwierzęta zostały docenione także poza Polską − czytamy we wpisie Warszawskiego ZOO w mediach społecznościowych.

Dlaczego warto odwiedzić Warszawskie ZOO?

Warszawskie ZOO to nie tylko miejsce, gdzie można zobaczyć egzotyczne zwierzęta. To także centrum edukacyjne, które dba o ochronę gatunków i edukację ekologiczną. Na terenie ZOO znajduje się edukacyjny plac zabaw, gdzie rodziny z dziećmi mogą aktywnie spędzić czas.

ZOO Warszawa zaprasza przez cały rok

Warszawskie ZOO cieszy się dużym uznaniem zarówno wśród mieszkańców Warszawy, jak i turystów z całego świata. Teraz, dzięki wyróżnieniu w „The Telegraph”, ZOO zyskuje jeszcze większą popularność wśród turystów z Wielkiej Brytanii.

− Dziękujemy „The Telegraph” za to wyróżnienie i dziękujemy Wam, naszym gościom, za każdą wizytę i dobre słowo. Zapraszamy do odwiedzenia nas przez cały rok! − podsumowuje Warszawskie ZOO.

Źródło: Facebook/Warszawskie ZOO

