Koszmar pod Warszawą. 25-latek zginął potrącony przez "Niemcewicza". Pociągi opóźnione lub odwołane

Tragiczny wypadek z udziałem pociągu, który miał poważne konsekwencje.

25-letni mężczyzna zginął na miejscu po potrąceniu przez pociąg PKP Intercity relacji Terespol-Warszawa Zachodnia.

Wypadek spowodował znaczące utrudnienia w ruchu kolejowym, z opóźnieniami i odwołaniami pociągów.

Dębe Wielki. 25-latek potrącony przez pociąg PKP IC "Niemcewicz"

Dramat rozegrał się wczesnym rankiem w poniedziałek, 8 grudnia. - Około 6:20 otrzymaliśmy informacje o zdarzeniu. W miejscowości Dębe Wielkie doszło do potrącenia pieszego przez pociąg PKP Intercity relacji Terespol-Warszawa Zachodnia - przekazała nam st. sierż. Paula Antolak z mińskiej policji. Maszynista pociągu "Niemcewicz" o numerze 1124/5 nie miał szans, by w porę wyhamować potężnym składem. - W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł 25-letni mężczyzna - przekazała tragiczne wieści policjantka.

Ogromne utrudnienia na kolei

Poranny wypadek w pow. mińskim spowodował poważne utrudnienia na kolei. Pociąg biorący udział w zdarzeniu został odwołany. I nie on jeden. Cześć kursów jest opóźniona nawet o ponad godzinę. Cześć całkowicie odwołana.

- Ruch odbywa się jednym torem w kierunku Siedlec. Drugi tor jest zamknięty. Trwają tam prace służb pod nadzorem prokuratora, które mogą potrwać do kilku godzin - przekazała st. sierż. Paula Antolak

Jak czytamy na Portalu Pasażera, „uzgodniono wzajemne honorowanie biletów w pociągach spółek „PKP Intercity” S.A. i Koleje Mazowieckie na obszarze działania spółki Koleje Mazowieckie”.

Udając się w podróż 8 grudnia, warto zajrzeć na Portal Pasażera i być na bieżąco z informacjami o utrudnieniach, by oszczędzić sobie dodatkowego stresu w podróży.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

