Tak wygląda złoty sedes u wspólnika Zełenskiego! Łazienka jak w pałacu sułtana

Pokazano wnętrze słynnej łazienki Timura Mindicza. Złoty sedes symbolem afery korupcyjnej na Ukrainie

Tak wygląda słynny złoty sedes, który za ukradzione pieniądze wstawił sobie do apartamentu w Kijowie Timur Mindicz, dawny wspólnik i przyjaciel Wołodymyra Zełenskiego. Wnętrza mieszkania ukraińsko-izraelskiego biznesmena, który tuż przed wybuchem afery korupcyjnej na Ukrainie czmychnął do Izraela przez Warszawę, kapią złotem niczym w pałacu sułtana. Zdjęcia apartamentów pokazał na Telegramie Jarosław Żełezniak, deputowany Rady Najwyższej. Niestety, w tym samym apartamentowcu, w którym stanął niesławny sedes, ma swoje mieszkanie także Wołodymyr Zełenski. Nie jest to czysty przypadek, bo Timur Mindicz przez lata był jego bardzo dobrym znajomym i współzałożycielem firmy telewizyjnej studio Kwartał-95. Pomagał także podczas kampanii prezydenckiej, a w 2021 roku Zełenski gościł w apartamencie Mindicza na urodzinach. Podczas gdy prezydent Ukrainy od 2022 roku każdego dnia apelował w przemówieniach o więcej pieniędzy od Zachodu na wojnę na Ukrainie, tuż obok ogromne kwoty były kradzione i przez Mindicza, i przez inne osoby z otoczenia prezydenta. A sedes stał się symbolem tej degrengolady.

Afera korupcyjna na Ukrainie. Co o niej wiadomo?

Afera korupcyjna na Ukrainie została ujawniona w listopadzie tego roku, a śledztwo trwało od roku ubiegłego. Kluczową rolę odegrały w nim podsłuchy zainstalowane właśnie w apartamencie Mindicza. Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) informowało, że podejrzanych jest siedem osób, a pięć osób zatrzymano. Afera dotyczyła sektora energetycznego, szczególnie nękanego przez naloty rosyjskie. Podczas gdy rzesze zwykłych cywilów musiały wytrzymywać bez prądu po kolejnych atakach, bogacze związani z Enerhoatomem i skorumpowani politycy pławili się w luksusach, bo wymuszali łapówki od kontrahentów państwowego operatora elektrowni jądrowych w wysokości od 10 proc. do 15 proc. wartości oficjalnych kontraktów. NABU podało, że członkowie tej organizacji przestępczej przekazywali pieniądze byłemu wicepremierowi Ukrainy Ołeksijowi Czernyszowowi. W sumie chodziło o 1,2 mld dolarów i prawie 100 tys. euro w gotówce. Niestety, właściciel złotego sedesu i jednocześnie współorganizator całej operacji nie siedzi wcale w areszcie. Ukraińska Prawda podała, że dziwnym trafem szemrany biznesmen wyjechał z Ukrainy na kilka godzin przed przeszukaniem apartamentu w Kijowie. Teraz prawdopodobnie jest w Izraelu.

"A golden toilet is in one of the bathrooms of the apartment of Zelensky's business partner Timur Mindich, where, according to media reports, NABU wiretapped the president himself. This was reported by MP Yaroslav Zheleznyak, who showed a photo, as he claims, from this apartment.… pic.twitter.com/LYtCFKlTcW— Ivan Katchanovski (@I_Katchanovski) July 30, 2025

