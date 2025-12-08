Młodzieżowe Słowo Roku 2025. Znamy zwycięzcę! Oto ulubione słowo młodego pokolenia

Młodzieżowe Słowo Roku to popularny od kilku lat plebiscyt, którego organizatorem jest Wydawnictwo Naukowe PWN. Tym razem o miano zwycięzcy walczyło 15 fraz, które najlepiej opisują młode pokolenie. Wiemy jednak już, które słowo wygrało. Mało kto zna jego znaczenie!

Młodzieżowe Słowo Roku 2025

Plebiscyt Młodzieżowe Słowo Roku to coroczne głosowanie, w którym wybierane jest słowo lub wyrażenie szczególnie popularne wśród młodych ludzi. Akcja nie tylko pokazuje, jak dynamicznie zmienia się język, ale też ujawnia najnowsze trendy, poczucie humoru i sposób postrzegania świata przez młode pokolenie. Dziś poznajemy najnowszego zwycięzcę tego uwielbianego plebiscytu. Kto kandydował oraz kto wygrał?

Młodzieżowe słowo 2025 roku – finałowa piętnastka

W tym roku w finale znalazło się 15 fraz, które najlepiej opisują młode pokolenie. Dla osób nieco starszych niektóre ze słów mogą być enigmatyczne, jak np. GOAT, slay czy wyrażenie 67, lecz spokojnie. Jeśli nie wiecie, co oznaczają tegoroczni finaliści plebiscytu, w galerii zdjęć poniżej przygotowaliśmy ich pełne wyjaśnienie.

Młodzieżowe Słowo Roku 2025 - finaliści [ZNACZENIE]

Młodzieżowe Słowo Roku
Zwycięzca MSR 2025. Oto Młodzieżowe Słowo Roku

8 grudnia w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie odbyła się 10. już gala finałowa plebiscytu Młodzieżowe Słowo Roku 2025. Emocje od godziny 12:00, czyli w momencie rozpoczęcia wydarzenia sięgały zenitu, lecz już wszystko wiadomo. Młodzieżowym Słowem Roku 2025 zostaje słowo szponcić!

Szponcić Młodzieżowym Słowem Roku 2024 - co to znaczy?

Szponcić to słowo, które może być używane albo z dezaprobatą: robić coś niewłaściwego, złego, szkodliwego, igrać z czymś, wygłupiać się, cwaniaczyć, albo z podziwem: robić coś ciekawego, szalonego, organizować coś, flirtować. Właśnie ono w tym roku zdobywa tytuł Młodzieżowego Słowa Roku!

Zdjęcia z gali MSR 2025

Gala Młodzieżowego Słowa Roku
