Sigma Młodzieżowym Słowem Roku 2024 - co to znaczy?

Na finałowej gali plebiscytu Młodzieżowe Słowo Roku 2024 ogłoszono właśnie zwycięzcę! Najpopularniejszym wśród młodych pokoleń słowem okazało się słowo "sigma". Co oznacza? Sigma to osoba, która odnosi wielkie sukcesy, jest pewna siebie i można ją podziwiać. Zgadzacie się z wynikiem? Dajcie znać na naszych social mediach!

Młodzieżowe Słowo Roku 2024

Wydawnictwo Naukowe PWN w tym roku już po raz 9 zorganizowało plebiscyt Młodzieżowego Słowa Roku, który ma na celu wyłonienie najbardziej charakterystycznego i trafnie oddającego ducha czasu słowa używanego przez młode pokolenia w Polsce. Inicjatywa cieszy się ogromną popularnością i wywołuje sporo emocji w szczególności wśród osób starszych, którzy bardzo często nie mają pojęcia o istnieniu pewnych słów czy wyrażeń.

Plebiscyt ma kilka etapów - na początku odbywa się zgłaszanie słów, które prezentują język młodzieży. Następnie jest selekcja, podczas której wyłania się 20 słów. Kolejny krok to głosowanie publiczne, a po nim następuje finał.

Finaliści Młodzieżowego Słowa Roku 2024

Od pewnego czasu znamy już finałową 20-kę słów kwalifikujących się do Młodzieżowego Słowa Roku 2024. Każde z nich odzwierciedla humor, kreatywność oraz dynamiczność języka młodzieży. Poniżej przedstawiamy finalistów, którzy 10 grudnia 2024 roku powalczą o wygraną.

Finałowa dwudziestka:

Co oznaczają młodzieżowe słowa roku? Pokolenie X nie ma o tym pojęcia

Otwierające finałową listę słowo "aura" oznacza nic innego jak zespół cech towarzyszących danej osobie i wpływających na jej odbiór przez otoczenie. Drugie w kolejności słowo to "azbest", które wcale nie oznacza grup mineralnych i materiałów nieorganicznych. Okazuje się bowiem, że to humorystyczne nawiązanie do filmów i memów o wylewaniu azbestu.

