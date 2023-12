Nie tylko koperty. To dostaje ksiądz po kolędzie. "Mógłbym sklep założyć"

Młodzieżowe Słowo Roku 2023. Znamy zwycięzcę

Organizatorem największego plebiscytu w Europie na Młodzieżowe Słowo Roku jest Wydawnictwo Naukowe PWN, zaś partnerem inicjatywy - Uniwersytet Warszawski. Niedawno poznaliśmy zwycięzcę tegorocznej edycji, w której oddano rekordową liczbę, ponad 140 tysięcy głosów!

Nominowane do miana Młodzieżowego Słowa Roku 2023 były słowa:

bambik

baza

bratku/bruh

cringe

delulu

drillowiec

fr/ FR

git

imo

LOL

NPC

odklejka

oporowo

rel

rizz

side-eye

sigma

slay

zgerypała

Internauci zdecydowali, że Młodzieżowe Słowo Roku 2023 to "rel", na które oddano blisko 19 tysięcy głosów!

Przypominamy, że Młodzieżowym Słowem Roku 2022 było słowo "essa"używane przez młodych ludzi na znak radości, triumfu czy w ogóle pozytywnych emocji, zaś w 2021 roku zwyciężył "śpiulkolot", czyli miejsce do spania. A co oznacza "rel"?

„Rel” Młodzieżowym Słowem Roku 2023. Co oznacza?

"Zwycięskie słowo "rel" jest wyrazem zgody. Dosłownie i metaforycznie. Z jednej strony oznacza aprobatę tego, co mówił przedmówca, z drugiej - obrazuje zgodną współpracę uczestników dialogu" - wyjaśniła w rozmowie z PAP prof. Anna Wileczek z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i z Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży UJK, przewodnicząca jury plebiscytu Młodzieżowe Słowo Roku.

Warto dodać, że w plebiscycie na Młodzieżowe Słowo Roku 2023 tak właściwie nagrodzono cztery słowa. Są to "rel" (1. miejsce), "sigma" (2. miejsce), "oporowo" (3. miejsce) oraz "oddaje". Co one oznaczają? Obejrzyjcie poniższą galerię zdjęć. Wszystko stanie się jasne!