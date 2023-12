Tragedia pod Legionowem. Nie żyje kobieta potrącona przez auto

Wszystko rozegrało się po zapadnięciu zmroku na ul. Modlińskiej we wsi Skierdy. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, piesza nagle wtargnęła na jezdnię. - Kierujący osobowym hyundaiem próbował wykonać manewr skrętu w lewo w celu ominięcia kobiety. Niestety nie zdołał w porę jej wyminąć. 38-latek był trzeźwy. Poszkodowana była nieprzytomna, Zespół Ratownictwa Medycznego zabrał ją do szpitala. Tam po kilku godzinach zmarła – powiedziała kom. Justyna Stopińska z policji w Legionowie. Policjantka zaznaczyła, że dokładne przyczyny tragicznego wypadku ustalą śledczy.

Śmiertelne potrącenie. Policja szuka świadków

Kilak dni wcześniej w Legionowie doszło do tajemniczego wypadku. Świadkowie znaleźli leżącego na ziemi u zbiegu ulic Sobieskiego z Siwińskiego 41-latka. Był nieprzytomny. Trafił do szpitala gdzie zmarł. Wszystko wskazuje na to, że ktoś go potrącił. Teraz policjanci szukają świadków zdarzenia. Więcej przeczytasz TUTAJ.