Młodzieżowe Słowo Roku 2025. Znamy finałową listę! Wiemy, co oznaczają

Plebiscyt Młodzieżowe Słowo Roku 2025 rozgrzewa emocje – znamy już finałową listę!

Wydawnictwo Naukowe PWN ogłosiło 15 słów, które najlepiej oddają język młodego pokolenia.

Sprawdź, jakie wyrażenia walczą o tytuł i co oznaczają, zanim oddasz swój głos!

Młodzieżowe Słowo Roku 2025

Plebiscyt Młodzieżowe Słowo Roku 2025 jak co roku wzbudza ogromne zainteresowanie i emocje. To nie tylko zabawa językowa, ale też barometr tego, jak mówi i myśli młode pokolenie. Zgłoszenia do konkursu napływały z całej Polski, a spośród setek propozycji eksperci i internauci wyłonili finałową listę słów, które najlepiej oddają ducha współczesnej młodzieży.

Finałowa "15" plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku

13 listopada 2025 roku ogłoszono finałową listę 15 słów, które teraz powalczą o zwycięstwo. Głosować na wybrane słowo można do 30 listopada 2025 roku na stronie sjp.pwn.pl/msr, natomiast wyniki dziesiątej edycji plebiscytu PWN poznamy w grudniu. Warto więc przed głosowaniem zapoznać się ze znaczeniem słów, które znalazły się w finale. Całą listę z wyjaśnieniem znajdziecie w galerii poniżej.

Młodzieżowe Słowa Roku z 2024 roku

Warto przypomnieć sobie również, jakie wyrażenia królowały w poprzedniej edycji plebiscytu. Młodzieżowe Słowo Roku 2024 pokazało, że język młodych wciąż zaskakuje kreatywnością, ironią i błyskawiczną reakcją na internetowe trendy.

W zeszłorocznym plebiscycie zwyciężyło słowo "sigma", oznaczające osobę niezależną, pewną siebie i odnoszącą sukcesy. W finale walczyły też jeszcze takie słowa jak:

Aura

Azbest

Bambik

Brainrot

Brat

Cringe

Czemó

Delulu

Fe!n / Fein / Fin

Fr / FR

Glamur / Glamour

GOAT

Oi oi oi baka

Oporowo

Riz / Rizzler / Rizz

Skibidi

Slay

Womp womp

Yapping.

Ta treść jest częścią płatnej współpracy z Google w celu promowania Google Trends.