Młodzieżowe Słowo Roku 2025. Znamy finałową listę! Wiemy, co oznaczają

2025-11-13 11:03

Znamy już finałową listę plebiscytu Młodzieżowe Słowo Roku 2025! Tradycyjnie, zestawienie zostało przygotowane przez Wydawnictwo Naukowe PWN i pokazuje, jak dynamicznie zmienia się język młodych ludzi. Wśród nominowanych znalazły się zarówno zupełnie nowe wyrażenia, jak i słowa, które zdobyły popularność w mediach społecznościowych. Sprawdziliśmy, co dokładnie znaczą i skąd się wzięły.

  • Plebiscyt Młodzieżowe Słowo Roku 2025 rozgrzewa emocje – znamy już finałową listę!
  • Wydawnictwo Naukowe PWN ogłosiło 15 słów, które najlepiej oddają język młodego pokolenia.
  • Sprawdź, jakie wyrażenia walczą o tytuł i co oznaczają, zanim oddasz swój głos!

Młodzieżowe Słowo Roku 2025

Plebiscyt Młodzieżowe Słowo Roku 2025 jak co roku wzbudza ogromne zainteresowanie i emocje. To nie tylko zabawa językowa, ale też barometr tego, jak mówi i myśli młode pokolenie. Zgłoszenia do konkursu napływały z całej Polski, a spośród setek propozycji eksperci i internauci wyłonili finałową listę słów, które najlepiej oddają ducha współczesnej młodzieży.

 Finałowa "15" plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku

13 listopada 2025 roku ogłoszono finałową listę 15 słów, które teraz powalczą o zwycięstwo. Głosować na wybrane słowo można do 30 listopada 2025 roku na stronie sjp.pwn.pl/msr, natomiast wyniki dziesiątej edycji plebiscytu PWN poznamy w grudniu. Warto więc przed głosowaniem zapoznać się ze znaczeniem słów, które znalazły się w finale. Całą listę z wyjaśnieniem znajdziecie w galerii poniżej.

Młodzieżowe Słowo Roku 2025

Młodzieżowe Słowa Roku z 2024 roku

Warto przypomnieć sobie również, jakie wyrażenia królowały w poprzedniej edycji plebiscytu. Młodzieżowe Słowo Roku 2024 pokazało, że język młodych wciąż zaskakuje kreatywnością, ironią i błyskawiczną reakcją na internetowe trendy. 

W zeszłorocznym plebiscycie zwyciężyło słowo "sigma", oznaczające osobę niezależną, pewną siebie i odnoszącą sukcesy. W finale walczyły też jeszcze takie słowa jak:

  • Aura
  • Azbest
  • Bambik
  • Brainrot
  • Brat
  • Cringe
  • Czemó
  • Delulu
  • Fe!n / Fein / Fin
  • Fr / FR
  • Glamur / Glamour
  • GOAT
  • Oi oi oi baka
  • Oporowo
  • Riz / Rizzler / Rizz
  • Skibidi
  • Slay
  • Womp womp
  • Yapping.

