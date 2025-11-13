Młodzieżowe Słowo Roku 2025. Znamy finałową listę! Wiemy, co oznaczają

- Plebiscyt Młodzieżowe Słowo Roku 2025 rozgrzewa emocje – znamy już finałową listę!
- Wydawnictwo Naukowe PWN ogłosiło 15 słów, które najlepiej oddają język młodego pokolenia.
- Sprawdź, jakie wyrażenia walczą o tytuł i co oznaczają, zanim oddasz swój głos!
Młodzieżowe Słowo Roku 2025
Plebiscyt Młodzieżowe Słowo Roku 2025 jak co roku wzbudza ogromne zainteresowanie i emocje. To nie tylko zabawa językowa, ale też barometr tego, jak mówi i myśli młode pokolenie. Zgłoszenia do konkursu napływały z całej Polski, a spośród setek propozycji eksperci i internauci wyłonili finałową listę słów, które najlepiej oddają ducha współczesnej młodzieży.
Finałowa "15" plebiscytu na Młodzieżowe Słowo Roku
13 listopada 2025 roku ogłoszono finałową listę 15 słów, które teraz powalczą o zwycięstwo. Głosować na wybrane słowo można do 30 listopada 2025 roku na stronie sjp.pwn.pl/msr, natomiast wyniki dziesiątej edycji plebiscytu PWN poznamy w grudniu. Warto więc przed głosowaniem zapoznać się ze znaczeniem słów, które znalazły się w finale. Całą listę z wyjaśnieniem znajdziecie w galerii poniżej.
Młodzieżowe Słowo Roku 2025
Młodzieżowe Słowa Roku z 2024 roku
Warto przypomnieć sobie również, jakie wyrażenia królowały w poprzedniej edycji plebiscytu. Młodzieżowe Słowo Roku 2024 pokazało, że język młodych wciąż zaskakuje kreatywnością, ironią i błyskawiczną reakcją na internetowe trendy.
W zeszłorocznym plebiscycie zwyciężyło słowo "sigma", oznaczające osobę niezależną, pewną siebie i odnoszącą sukcesy. W finale walczyły też jeszcze takie słowa jak:
- Aura
- Azbest
- Bambik
- Brainrot
- Brat
- Cringe
- Czemó
- Delulu
- Fe!n / Fein / Fin
- Fr / FR
- Glamur / Glamour
- GOAT
- Oi oi oi baka
- Oporowo
- Riz / Rizzler / Rizz
- Skibidi
- Slay
- Womp womp
- Yapping.
