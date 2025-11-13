Te osoby mają sanatorium za darmo. Nie zapłacą ani grosza

W Polsce istnieją specjalne warunki, dzięki którym wyjazd do sanatorium może być całkowicie bezpłatny.

Niektóre grupy pacjentów, w tym dzieci i dorośli, mają prawo do darmowego leczenia uzdrowiskowego.

Zasady te reguluje NFZ, a także przepisy dotyczące pracowników narażonych na czynniki szkodliwe.

Chcesz dowiedzieć się, kto dokładnie może skorzystać z tej możliwości i jak uzyskać skierowanie? Sprawdź szczegóły!

Sanatorium za darmo

Pobyty w sanatoriach od lat cieszą się w Polsce ogromną popularnością. To nie tylko sposób na poprawę zdrowia, ale też okazja do odpoczynku, zmiany otoczenia i kontaktu z naturą. Dla wielu osób to jedyny moment w roku, kiedy mogą skupić się wyłącznie na regeneracji. Co ciekawe, nie każdy wie, że niektórym pacjentom taki wyjazd przysługuje całkowicie za darmo – bez żadnych kosztów pobytu czy leczenia.

Kto może pojechać do sanatorium za darmo?

Z bezpłatnego leczenia uzdrowiskowego mogą skorzystać różne grupy pacjentów — zarówno dzieci, jak i dorośli, którym leczenie uzdrowiskowe przysługuje z określonych powodów. Zasady te reguluje Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) oraz odrębne przepisy dotyczące leczenia uzdrowiskowego pracowników narażonych na czynniki szkodliwe. W galerii zdjęć poniżej zebraliśmy kilka przypadków, w których pacjentom przysługuje darmowy turnus.

Dalsza część artykułu znajduje się poniżej.

Darmowe sanatorium możliwe. Te osoby pojadą za 0 zł!

Jak uzyskać skierowanie do sanatorium?

Aby wyjechać do sanatorium za darmo, potrzebne jest skierowanie od lekarza, który ocenia, czy leczenie uzdrowiskowe jest wskazane ze względów zdrowotnych. Skierowanie trafia następnie do oddziału NFZ, gdzie jest weryfikowane i kwalifikowane do konkretnego ośrodka.

Czas oczekiwania na wyjazd bywa różny – w zależności od regionu i rodzaju schorzenia może wynosić od kilku miesięcy do nawet roku. W pilnych przypadkach, np. po ciężkiej chorobie lub zabiegu, możliwe jest jednak przyspieszenie procedury.