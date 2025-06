i Autor: Associated Press

NOWE INFORMACJE

Bartosz G. podejrzany o zabójstwo Mai z Mławy opuścił szpital w Grecji! Co dalej z ekstradycją?

Wstrząsające wieści z Grecji! Bartosz G., nastolatek podejrzewany o brutalne zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, opuścił szpital w Salonikach. Jak ustalił "Fakt", 17-latek, który po próbie samobójczej trafił do greckiego szpitala w stanie krytycznym, został wypisany i przekazany w ręce policji. Co to oznacza dla jego ekstradycji do Polski?