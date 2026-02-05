Kaja Ziomek-Nogal walczy o medal na igrzyskach! Słynie z urody i ma znanego męża. Bardzo prywatne zdjęcia pary

Kaja Ziomek-Nogal, polska łyżwiarka szybka, zakwalifikowała się na swoje trzecie igrzyska olimpijskie.

W życiu prywatnym sportsmenki zaszły ważne zmiany: w maju 2023 roku urodziła córkę, a w kolejnym roku wyszła za mąż za Artura Nogala, również łyżwiarza szybkiego i olimpijczyka.

Ziomek-Nogal podkreśla wsparcie męża, zarówno w życiu osobistym, jak i w opiece nad córką, co daje jej komfort psychiczny podczas zawodów.

Kaja Ziomek-Nogal jedzie na trzecie igrzyska olimpijskie. Piękna łyżwiarka powalczy o medal

Kaja Ziomek-Nogal po raz trzeci jedzie na igrzyska olimpijskie. Polska łyżwiarka szybka startowała już na igrzyskach w koreańskim Pjongczangu - na dystansie 500 metrów zajęła 25. miejsce. Na kolejnych igrzyskach olimpijskich - w Pekinie - uplasowała się znacznie wyżej (9. miejsce). Teraz nieśmiało liczymy na medal. Sama Kaja Ziomek-Nogal też wydaje się być dobrej myśli.

Wiecie co? Jadę na igrzyska olimpijskie Podobno do trzech razy sztuka, a to moje trzecie i nie zamierzam zmarnować tej szansy. Tak mocno o to walczyłam, tyle pracy w to włożyłam - i nie tylko ja, ale o tym jeszcze opowiem, a tymczasem - udało się, wywalczyłam to. Jestem z siebie dumna!

- cieszyła się we wpisie na Instagramie piękna łyżwiarka, która na swoim koncie ma m.in. dwa brązowe medale mistrzostw świata (w drużynie) i trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w sezonie 2021/22. W ostatnich latach jednak dużo działo się przede wszystkim w życiu prywatnym panczenistki.

Kaja Ziomek-Nogal życie prywatne: córka, mąż

Słynąca z niezwykłej urody łyżwiarka w maju 2023 roku urodziła córkę, a w kolejnym roku wyszła za mąż. Jej wybrankiem jest mężczyzna świetnie znany kibicom sportów zimowych. Artur Nogal - podobnie jak żona - specjalizuje się w łyżwiarstwie szybkim. Również tak jak Kaja startował na dwóch poprzednich igrzyskach olimpijskich. W duecie małżonków jednak to kobieta ma większe osiągnięcia sportowe. Swoje życie prywatne Kaja Ziomek-Nogal najlepiej chyba podsumowała w jednym ze wpisów w mediach społecznościowych.

Dzisiaj mija pół roku, odkąd mój przyjaciel został moim mężem. Człowiek, który każdego dnia mnie wspiera, pomaga mi się rozwijać, dba o moje samopoczucie, a to, co rozczula mnie najmocniej - jest wspaniałym Tatą dla Tośki. Nic nie daje mi większego komfortu psychicznego gdy jestem z dala od domu, jak to, że wiem, że moja Córka jest w najlepszych rękach na świecie

- napisała olimpijka. Patrząc na zdjęcia Kai Ziomek-Nogal z mężem, od razu nasuwa się wniosek, że piękna para. Zupełnie jak z obrazka! W naszej galerii zebraliśmy wspólne zdjęcia małżonków. Niektóre są bardzo prywatne. Fotografie prezentujemy pod artykułem.

