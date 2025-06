Doda z niepozornym dodatkiem. To maleństwo kosztuje fortunę!

Doda (41 l.) przyzwyczaiła nas do pięknych, skąpych i błyszczących strojów scenicznych. Na co dzień jednak nosi się na luzie - różowa bluza i adidasy w tym samym kolorze, zwykłe jeansy i czapeczka z daszkiem. Niech jednak pozory nikogo nie zmylą - ta stylizacja jest warta majątek! Jak to możliwe? Chodzi o niepozorną torebkę, którą Dorota przewiesiła przez ramię. To cacko to Hermès, obiekt pożądania gwiazd, na który trzeba się zapisywać w kolejce! Torebka może kosztować nawet 150 tysięcy złotych.

Z tym "małym" majątkiem Doda włóczyła się po mieście u boku najlepszego przyjaciela, robili sobie wspólne fotki i oglądali witryny na nowym świecie. Następnie gwiazda udała się do auta, gdzie czekała ją raczej niemiła niespodzianka. Na szybie jej limuzyny pojawiła się naklejka... wytykająca fatalne parkowanie.

Doda lubi bawić się modą. W swojej kolekcji ma wiele perełek

Nie od dzisiaj wiadomo, że Doda lubi bawić się modą i uwielbia luksusowe marki. Na imprezach pojawia się nie tylko w kreacjach polskich projektantów, ale sięga również po dzieła zagranicznych domów mody, w tym: Alexandra McQueena, Louis Vuitton, Balenciagi, Chanel, Balmain czy Gucci. W jej kolekcji znajduje się wiele modowych perełek. Na markowe torebki czy buty jest w stanie wydać fortunę!

Piosenkarka niejednokrotnie zaskakiwała swoimi wyborami. Jesienią pojawiła się na uroczystej gali "Kobieta Roku Glamour" w nietuzinkowej kreacji. Tego wieczoru Doda miała na sobie elegancką sukienkę w brązowym kolorze, do której dobrała złotą torebkę. Tym razem zrezygnowała z drogich marek. W rozmowie z "Super Expressem" zdradziła, ile kosztowała! "To jest plastik za 30 złotych. Pomalowany złotą farbą olejną, może kosztowała nawet i z 15 złotych" - powiedziała artystka.

