Nowa pasja Dody. Wspina się i wypina. Te zdjęcia mrożą krew w żyłach

Doda nie boi się ekstremalnych przeżyć. W życiu doświadczała ich przecież wiele razy. A że twarda z niej babka, przesuwa swoje granice i przełamuje swoje lęki. Jednym z nich był lęk wysokości. Trzy lata temu po raz pierwszy zaczęła wspinać się po skałach.

- Jak wiecie mam lęk wysokości i... najwidoczniej lubię się bać. Mój pierwszy raz. I raczej nie ostatni. PS. Oszczędzam wam filmików, gdzie drę mordę na pierwszym kroku, a wszystkie ptaki uciekły - napisała wtedy na Instagramie i pokazała pierwsze zdjęcia ze swoich górskich przygód.

Doda spaceruje po linie nad przepaścią

Teraz przeszła samą siebie. Wokalistka przebywa właśnie na urlopie w Hiszpanii. Świetnie się tam bawi. Nie jest sama, ale wyjątkowo nie pokazuje swojego towarzystwa. Jej towarzysz musi jednak dzielić jej pasje, bo wybrał się z nią na wspinaczkę górską i... spacer po linie nad przepaścią.

- Trzy godzinki super przygód i super widoków - podsumowała wspinaczkę, do której przygotowała się jak profesjonalista.

Cóż, coś jej jednak pozostało po byłym partnerze. Dariusz Pachut (39 l.) jest bowiem miłośnikiem sportów ekstremalnych - zdobywa góry, lodowce i wodospady.

Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia Dody nad przepaścią. Odważylibyście się na taki spacer?