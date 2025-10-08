Nowa pasja Dody. Wspina się i wypina. Te zdjęcia mrożą krew w żyłach

Adrian Nychnerewicz
Adrian Nychnerewicz
2025-10-08 5:20

Doda (41 l.) lubi adrenalinkę. Gwiazda ma lęk wysokości, a podczas wypadu na krótki urlop do Hiszpanii postanowiła nie tylko wylegiwać się na plaży i zajadać owocami morza. Wybrała się na wycieczkę do parku narodowego, a tam... wspinała się na skały i przeszła po linie nad przepaścią! Zdjęcia mrożą krew w żyłach.

Doda nie boi się ekstremalnych przeżyć. W życiu doświadczała ich przecież wiele razy. A że twarda z niej babka, przesuwa swoje granice i przełamuje swoje lęki. Jednym z nich był lęk wysokości. Trzy lata temu po raz pierwszy zaczęła wspinać się po skałach. 

- Jak wiecie mam lęk wysokości i... najwidoczniej lubię się bać. Mój pierwszy raz. I raczej nie ostatni. PS. Oszczędzam wam filmików, gdzie drę mordę na pierwszym kroku, a wszystkie ptaki uciekły - napisała wtedy na Instagramie i pokazała pierwsze zdjęcia ze swoich górskich przygód.

Doda spaceruje po linie nad przepaścią

Teraz przeszła samą siebie. Wokalistka przebywa właśnie na urlopie w Hiszpanii. Świetnie się tam bawi. Nie jest sama, ale wyjątkowo nie pokazuje swojego towarzystwa. Jej towarzysz musi jednak dzielić jej pasje, bo wybrał się z nią na wspinaczkę górską i... spacer po linie nad przepaścią

- Trzy godzinki super przygód i super widoków - podsumowała wspinaczkę, do której przygotowała się jak profesjonalista.

Cóż, coś jej jednak pozostało po byłym partnerze. Dariusz Pachut (39 l.) jest bowiem miłośnikiem sportów ekstremalnych - zdobywa góry, lodowce i wodospady.

Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia Dody nad przepaścią. Odważylibyście się na taki spacer?

Doda na wspinaczce górskiej
29 zdjęć
