Oznacza "niebiańską" i królowało w PRL-u. Dziś rodzice omijają to imię szerokim łukiem

To imię o łacińskim pochodzeniu było modne w PRL-u.

To imię oznacza "niebiańską" i dziś jest rzadko wybierane przez rodziców.

Sprawdź, ile dziewczynek otrzymało je w ostatnich latach.

Gusta rodziców podlegają ciągłym zmianom, a po okresie zachwytu zagranicznymi brzmieniami nastąpił wielki powrót do rodzimej tradycji. Sale porodowe zdominowały Zofie oraz Hanny, jednak ten sentymentalny trend nie objął wszystkich dawnych faworytów. Zupełnie zapomniano o żeńskiej formie, która święciła tryumfy w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Mowa o imieniu Celina, które mimo swojego łacińskiego rodowodu i głębokiej symboliki, obecnie jest wybierane niezwykle rzadko.

Imię Celina wywodzi się z łaciny. Co dokładnie oznacza?

Etymologia tego słowa sięga czasów starożytnego Rzymu i jest ściśle powiązana z rodem Caeliuszy. Lingwiści wskazują na bezpośrednie pochodzenie od łacińskiego wyrazu „caelum”, który tłumaczymy jako niebo. W pierwotnym sensie imię to oznacza „niebiańską”, kobietę pochodzącą z nieba lub otoczoną boskim blaskiem, co nadaje mu wyjątkowo podniosły charakter.

Jaka jest kobieta o imieniu Celina? Cechy charakteru i usposobienie

Kobiety noszące to miano są zazwyczaj postrzegane jako jednostki o dużej wrażliwości oraz ponadprzeciętnej inteligencji. Wyróżniają się silnym zmysłem estetycznym, który często idzie w parze z bogatą wyobraźnią i talentami artystycznymi. Choć cenią sobie życiową harmonię i spokój, potrafią wykazać się determinacją. Dążą do wyznaczonych celów z uporem, lecz robią to w sposób subtelny i pełen naturalnej elegancji.

Statystyki imienia Celina w Polsce. Kiedyś hit, dziś nisza

Historia obecności tego imienia w naszym kraju jest długa, a szczyt jego popularności przypadł na dwudziestolecie międzywojenne oraz dekady powojenne. Baza numerów PESEL wskazuje, że obecnie w Polsce żyje 17 584 kobiet noszących to imię jako pierwsze, co daje mu odległą, 157. pozycję w rankingu krajowym. Zainteresowanie nim drastycznie spadło w ostatnich latach. W minionej dekadzie nazwano tak zaledwie 152 dziewczynki, a od początku 2024 roku rodzice nie zdecydowali się na ten wybór ani razu.