Osoby o tym kolorze oczu są ponadprzeciętnie inteligentne. Ich mądrość powala na kolana. Kolor oczu a osobowość

Niektórzy uważają, że kolor oczu potrafi mieć spory wpływ na osobowość człowieka. Zgodnie z tym twierdzeniem barwa naszych tęczówek zdradzi dominujące cechy naszego charakteru. I tak osoby o tym kolorze oczu są uznawane za ponadprzeciętnie inteligentne. Mówi się, że ich mądrość i potencjał wzrasta czasem na bezkresny poziom.

Kolor oczu – co mówi o tobie kolor oczu?

Autor: Getty Images Najbardziej powszechny jest ciemny kolor oczu - czarny, brązowy, piwny. Ma go 90 % ludzi na świecie.
  • Czy kolor oczu może zdradzać naszą inteligencję i cechy charakteru?
  • Badania sugerują, że osoby o niebieskich oczach wyróżniają się ponadprzeciętnym IQ i zdolnościami analitycznymi.
  • Odkryj, co kolor Twoich oczu mówi o Twojej osobowości i czy zgadzasz się z naukowcami!

Mówi się, że osoby o tym kolorze oczu są ponadprzeciętnie inteligentne

Istnieje przekonanie mówiące o tym, że wystarczy komuś spojrzeć w oczy, aby dowiedzieć się, co kryje się w jego duszy oraz jaką jest osobą. Znana jest również teoria, że istnieje silny związek między kolorem oczu, jaki posiadamy z naszą osobowością. Naukowcy z Uniwersytetu w Edynburgu, których badania w "Current Psychology" uważają, że kolor oczu może skrywać istotne informacje o danym człowieku. Oznacza to, że każdemu kolorowi oczu można przypisać szereg cech osobowości charakteryzujących jego posiadacza. I zgodnie z tym osoby o tym konkretnym kolorze oczu najczęściej wykazują wysoki współczynnik IQ, co oznacza, że należą do grona ludzi ponadprzeciętnie inteligentnych. Są to posiadacze i posiadaczki niebieskich oczu. Charakteryzują się nie tylko wybitną inteligencją, ale także analitycznym umysłem i zdolnościami organizacyjnymi, co często przekłada się na ogromny sukces w życiu prywatnym i zawodowym.

Niebieskie oczy a osobowość. Jacy są niebieskoocy?

Poza niezwykłą inteligencją osoby z oczami w kolorze niebieskim są uznawane za ludzi sukcesu. Częściej od innych wykazują ponadprzeciętne zdolności oraz potrafią skupiać sią na powierzonej pracy. Niebieskoocy są kreatywni i potrafią działać w stresie. Takie cechy osobowości sprawiają, że osoby z niebieskimi oczami częściej potrafią dorobić się wielkich pieniędzy i odnoszą sukces zawodowy. Niebieskoocy mają także wady. Są często odbierani jako egoiści, którzy dbają jedynie o własnej interesy. 

Kolor oczu a osobowość człowieka

Sprawdź, co Twój kolor oczu mówi o Tobie:

  • Zielone oczy a osobowość - osoby spokojne i unikające konfliktów. Mają jednak niezwykle magnetyczną osobowość, która przyciąga płeć przeciwną. Mają wielu przyjaciół i z łatwością nawiązują relacje.
  • Szare oczy a osobowość - osoby kreatywne, o wrażliwej duszy. Typ samotnika o wysoko rozwiniętej wyobraźni.
  • Oczy brązowe a osobowość - urodzeni przywódcy, o dużym temperamencie, godni zaufania.
  • Oczy piwne a osobowość - łatwo odnajdują się w nowych sytuacjach, są empatyczni, lubią dobrą zabawę i rozrywki.
