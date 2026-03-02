Żeńska wersja popularnego imienia prawie zniknęła. W Polsce nosi je garstka kobiet

W polskim systemie imion znacznie częściej utrwalają się formy męskie niż ich żeńskie warianty – a ten przypadek doskonale to obrazuje.

Osoby noszące to imię bywają kojarzone z siłą charakteru, samodzielnością i bystrością umysłu.

Mimo swojego pięknego znaczenia i historii, jest dziś wybierane niezwykle rzadko.

Analizując rodzime księgi imion, łatwo dostrzec, że warianty męskie często wypierają swoje żeńskie odpowiedniki, spychając je na margines. Męskie miana zyskują na znaczeniu dzięki historycznym patronom, takim jak władcy, bohaterowie narodowi czy święci, co buduje ich trwały prestiż. Tymczasem żeńskie formy, pozbawione tak silnego umocowania w dziejach, rzadziej przebijają się do powszechnej świadomości. Idealną ilustracją tej dysproporcji jest imię Włodzimiera, które współcześnie uchodzi za prawdziwy unikat.

Etymologia i słowiańskie korzenie imienia Włodzimiera

Mimo że Włodzimiera występuje znacznie rzadziej niż Włodzimierz, niesie ze sobą ładunek elegancji i siły, wywodzący się wprost z dawnej słowiańszczyzny. To określenie pasuje do pań o niezłomnym charakterze i wyrazistej osobowości. Konstrukcja tego miana opiera się na dwóch staropolskich członach: „Włod”, co interpretujemy jako panowanie lub władzę, oraz „Mier”, wywodzące się od słowa „mir”, oznaczającego pokój, świat lub sławę. Biorąc pod uwagę budowę słowotwórczą, Włodzimierę możemy tłumaczyć jako „tę, która włada pokojem”, „władczynię świata”, ewentualnie kobietę zdobywającą sławę poprzez sprawowanie władzy. Kryje się za tym obraz osoby odpowiedzialnej, mądrej i dążącej do sprawiedliwości. To imię symbolizuje kobietę, która nade wszystko dba o życiową harmonię. Choć żeńska forma nigdy nie dorównała popularnością męskiemu pierwowzorowi, trwale zapisała się w polskiej kulturze i historii. Ze względu na swoje dostojne brzmienie, imię to chętniej wybierano w kręgach inteligenckich oraz w rodach szlacheckich, co nadawało mu nieco arystokratyczny charakter.

Cechy charakteru przypisywane Włodzimierom

Kobiety noszące to staropolskie imię są zazwyczaj postrzegane w bardzo konkretny sposób:

Niezależność i siła woli : Wyróżnia je ogromna determinacja oraz dążenie do pełnej samodzielności w działaniu.

: Wyróżnia je ogromna determinacja oraz dążenie do pełnej samodzielności w działaniu. Błyskotliwość i intelekt : Posiadają analityczny umysł, dzięki któremu błyskawicznie przyswajają nową wiedzę.

: Posiadają analityczny umysł, dzięki któremu błyskawicznie przyswajają nową wiedzę. Poczucie sprawiedliwości : W życiu kierują się twardym kręgosłupem moralnym, stawiając na uczciwość i równe traktowanie.

: W życiu kierują się twardym kręgosłupem moralnym, stawiając na uczciwość i równe traktowanie. Artystyczna dusza : Cechuje je kreatywność, pasja i bogate życie wewnętrzne, które często wyrażają poprzez sztukę.

: Cechuje je kreatywność, pasja i bogate życie wewnętrzne, które często wyrażają poprzez sztukę. Oddanie bliskim: Są niezwykle lojalnymi partnerkami i przyjaciółkami, stanowiąc niezawodne oparcie dla swojego otoczenia.

Statystyki i występowanie imienia w rejestrze PESEL

Największe triumfy imię to święciło w czasach Polski Ludowej, jednak obecnie odeszło w zapomnienie i od dłuższego czasu rodzice nie nadają go nowo narodzonym córkom. Z bazy PESEL wynika, że w Polsce żyje zaledwie 209 kobiet o imieniu Włodzimiera, co daje odległą, 971. lokatę w zestawieniu najpopularniejszych imion. W ciągu minionych pięciu lat populacja pań o tym imieniu zmniejszyła się o 56 osób. Zgoła inaczej wygląda sytuacja męskiego odpowiednika. Włodzimierzy jest w naszym kraju aż 44 615, co zapewnia temu imieniu wysokie, 97. miejsce w rankingu. Mimo to, również ta forma traci na popularności. W ostatnich latach nadawano je sporadycznie – w 2020 roku otrzymało je sześciu chłopców, a w 2023 roku rodzice zdecydowali się na nie tylko raz.