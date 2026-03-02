Koleżanko usiądź pod tym drzewem w swoim ogrodzie w wiosenne popołudnie. Poczujesz spokój i nieznane Ci ukojenie. Wpływ drzew na człowieka

Drzewa mają niezwykły wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie, obniżając stres i wzmacniając odporność.

Drzewa mają nieoceniony wpływ na nasze życie, wpływając na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne, poprawiając jakość naszego otoczenia i przyczyniając się do naszego dobrostanu. Wpływ drzew na zdrowie człowieka jest przedmiotem licznych badań naukowych. Okazuje się, że bliskość natury, w tym drzew i lasów, ma udowodniony wpływ na obniżenie poziomu hormonu stresu, ciśnienia krwi oraz tętna. Badania prowadzone w Japonii nad "leśnymi kąpielami" zwanymi shinrin-yoku wykazały, że spędzanie czasu wśród drzew wzmacnia układ odpornościowy poprzez zwiększenie aktywności komórek, które zwalczają wirusy i komórki nowotworowe. Dzieje się tak m.in. za sprawą fitoncydów – substancji wydzielanych przez drzewa. Z tego właśnie względu warto spędzać jak najwięcej czasu wśród drzew. Jednym z najbardziej cenionych za swe właściwości jest brzoza. To właśnie pod brzozą usiądź sobie w wiosenne popołudnie, a poczujesz spokój i ukojenie, jakiego nigdy wcześniej nie doznałaś.

Wpływ brzozy na samopoczucie i zdrowie człowieka

W kulturach słowiańskich brzoza od wieków była drzewem o symbolicznym znaczeniu, kojarzonym z czystością, nowym początkiem i kobiecością. Idea przytulania się do drzewa wywodzi się z przekonania o energetycznym oddziaływaniu natury na człowieka. Przebywanie pod brzozą może być korzystne dla zdrowia, nie tylko ze względu na poprawę jakości powietrza, cień, zachętę do spędzania czasu na świeżym powietrzu, ale przede wszystkim na jej uspakajające działanie. Sam widok brzozy, z jej charakterystyczną białą korą i delikatnymi liśćmi, może mieć uspokajający wpływ na psychikę, redukując stres i poprawiając nastrój. Z kolei szum liści brzozy na wietrze może działać relaksująco i kojąco na zmysły.

