Biorę kilka łyżek i rozsypuje w doniczce. Grubosz rośnie jak na drożdżach. Domowa odżywka do drzewka szczęścia

Grubosz, znany jako drzewko szczęścia, najlepiej rośnie w jasnym i ciepłym miejscu, a odpowiednie przycinanie pozwala na formowanie go w bonsai.

Jeśli Twój grubosz gubi liście lub słabo rośnie, możesz zastosować specjalne odżywki lub proste domowe sposoby.

Najlepszym stanowiskiem dla grubosza jest jasne, słoneczne miejsce. Drzewko szczęścia potrzebuje także ciepła. Mimo że dobrze radzi sobie także w niższych temperaturach, to nie powinniśmy wystawiać go na działanie niższej niż 10 stopni C. Jeśli uprawiamy odmianę Hummel’s Sunset (z żółtoczerwonymi obwódkami na liściach) i chcemy pogłębić kolor, warto ustawić roślinę w jeszcze jaśniejsze miejsce. Grubosz jest sukulentem, rośnie powoli, a w miarę wzrostu jego pędy grubieją, nadając mu wygląd drzewka. Poprzez odpowiednie przycinanie, niektórzy formują grubosza w bonsai. Odłamane pędy można wykorzystać jako sadzonki nowych roślin. Grubosz kwitnie w miarę wzrostu. Jeśli chcemy pobudzić go do kwitnienia, jesienią przestajemy nawozić roślinę i ograniczamy podlewanie. Z czasem pojawią się małe białe kwiatki. Jednak trzeba pamiętać, że to rzadkość. Dlatego, jeśli grubosz kwitnie, jego właściciel może mówić o dużym szczęściu.

Wystarczy rozsypać w doniczce i zmieszać z ziemią. Kwiat, który przynosi szczęście, przestanie gubić liście

Grubosz nie potrzebuje zbyt długiego nawożenia. Najlepszym momentem na jego zasilanie jest lato, jednak jeśli zauważysz żółte lub opadające liście, słabe korzenie i łodygi natychmiast zasil roślinę odżywką. Możesz użyć specjalnych odżywek do sukulentów lub sięgnąć po domowe sposoby. Jedną z najprostszych naturalnych metod jest użycie wysuszonych fusów kawy. Wystarczy rozsypać kilka łyżek na na wierzchu doniczki i delikatnie zmieszać z ziemią. Możesz użyć także odżywki ze skórek od bananów. Wystarczy pokroić bardzo dojrzałego banana (ze skórką) na mniejsze kawałki, przełożyć do słoika i zalać gorącą wodą. Po 48 godzinach odcedzić i podlać roślinę.