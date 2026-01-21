Z końcem stycznia podlewam tym zamiokulkasa. Wiosną wypuszcza nowe liście zieloniutkie jak majowa trawa

- Zamiokulkas preferuje rozproszone światło i umiarkowaną temperaturę, a zimą potrzebuje szczególnej troski.
- Koniec stycznia to idealny moment na nawożenie, by roślina wypuściła nowe, soczyste liście.
- Chcesz poznać proste triki, dzięki którym Twój zamiokulkas będzie bujnie rósł?
Zamiokulkas lubi rozproszone światło. Roślina pochodzi z zacienionych lasów Afryki Wschodniej i zdecydowanie lepiej rozwija się z dala od bezpośredniego słońca. Idealna temperatura to 13-26 stopni Celsjusza. Zamiokulkas nie lubi także suchego powietrza dlatego lepiej trzymać go z dala od kaloryfera. Jeśli to niemożliwe, zimą trzeba pamiętać o zraszaniu liści. Zamiokulkas najlepiej rośnie w żyznej, próchniczej i przepuszczalnej glebie o kwaśnym odczynie. Z końcem stycznia, gdy roślina budzi się z zimowego letargu, może potrzebować dodatkowego wsparcia w postaci nawożenia, aby utrzymać zdrowy wzrost i piękny wygląd.
Z końcem stycznia podlewam tym zamiokulkasa. Wiosną wypuszcza nowe soczyste zielone liście
W okresie zimowym rośliny doniczkowe mogą być bardziej podatne na stres związany z brakiem światła i niższymi temperaturami. Nawożenie pomaga dostarczyć niezbędnych składników odżywczych, które wspierają zdrowie rośliny. Żeby wzmocnić zamiokulkasa, warto przygotować domową odżywkę z żelatyny. Wzbogaci roślinę o potrzebny jej azot. Poprawi ukorzenienie, wzmocni obecne liście i sprawi, że pojawią się nowe. Żeby przygotować miksturę, rozpuść łyżeczkę żelatyny w szklance gorącej (niewrzącej) wody. Gdy ostygnie, dodaj jeszcze trzy szklanki zimnej wody i podlej zamiokulkasa. Powtarzaj ten zabieg raz w miesiącu. Możesz też użyć fusów kawy. Fusy z kawy są doskonałym źródłem azotu, który jest niezbędny do wzrostu liści. Wystarczy wsypać odrobinę fusów do ziemi w doniczce i wymieszać z wierzchnią warstwą podłoża. Pamiętaj jednak, aby nie przesadzać z ilością nawozu, ponieważ nadmiar może zaszkodzić roślinie.
Zamiokulkas. Podlewanie
Zamiokulkas lepiej znosi suszę niż nadmiar wody. Roślina gromadzi jej zapasy w liściach oraz korzeniach. Dlatego wytrzyma nawet długie tygodnie bez wody, natomiast jej nadmiar może ją uśmiercić. Przelany zamiokulkas gnije od korzeni, następnie gubi liście. Najlepiej podlewać go w momencie, gdy wierzchnia warstwa podłoża zupełnie przeschnie. Do nawadniania używamy odstanej wody w temperaturze pokojowej. Zamia lubi także zraszanie miękką wodą.