Z końcem stycznia podlewam tym zamiokulkasa. Wiosną wypuszcza nowe liście zieloniutkie jak majowa trawa

Zamiokulkas preferuje rozproszone światło i umiarkowaną temperaturę, a zimą potrzebuje szczególnej troski.

Koniec stycznia to idealny moment na nawożenie, by roślina wypuściła nowe, soczyste liście.

Chcesz poznać proste triki, dzięki którym Twój zamiokulkas będzie bujnie rósł?

Zamiokulkas lubi rozproszone światło. Roślina pochodzi z zacienionych lasów Afryki Wschodniej i zdecydowanie lepiej rozwija się z dala od bezpośredniego słońca. Idealna temperatura to 13-26 stopni Celsjusza. Zamiokulkas nie lubi także suchego powietrza dlatego lepiej trzymać go z dala od kaloryfera. Jeśli to niemożliwe, zimą trzeba pamiętać o zraszaniu liści. Zamiokulkas najlepiej rośnie w żyznej, próchniczej i przepuszczalnej glebie o kwaśnym odczynie. Z końcem stycznia, gdy roślina budzi się z zimowego letargu, może potrzebować dodatkowego wsparcia w postaci nawożenia, aby utrzymać zdrowy wzrost i piękny wygląd.

Z końcem stycznia podlewam tym zamiokulkasa. Wiosną wypuszcza nowe soczyste zielone liście

W okresie zimowym rośliny doniczkowe mogą być bardziej podatne na stres związany z brakiem światła i niższymi temperaturami. Nawożenie pomaga dostarczyć niezbędnych składników odżywczych, które wspierają zdrowie rośliny. Żeby wzmocnić zamiokulkasa, warto przygotować domową odżywkę z żelatyny. Wzbogaci roślinę o potrzebny jej azot. Poprawi ukorzenienie, wzmocni obecne liście i sprawi, że pojawią się nowe. Żeby przygotować miksturę, rozpuść łyżeczkę żelatyny w szklance gorącej (niewrzącej) wody. Gdy ostygnie, dodaj jeszcze trzy szklanki zimnej wody i podlej zamiokulkasa. Powtarzaj ten zabieg raz w miesiącu. Możesz też użyć fusów kawy. Fusy z kawy są doskonałym źródłem azotu, który jest niezbędny do wzrostu liści. Wystarczy wsypać odrobinę fusów do ziemi w doniczce i wymieszać z wierzchnią warstwą podłoża. Pamiętaj jednak, aby nie przesadzać z ilością nawozu, ponieważ nadmiar może zaszkodzić roślinie.

Zamiokulkas. Podlewanie

Zamiokulkas lepiej znosi suszę niż nadmiar wody. Roślina gromadzi jej zapasy w liściach oraz korzeniach. Dlatego wytrzyma nawet długie tygodnie bez wody, natomiast jej nadmiar może ją uśmiercić. Przelany zamiokulkas gnije od korzeni, następnie gubi liście. Najlepiej podlewać go w momencie, gdy wierzchnia warstwa podłoża zupełnie przeschnie. Do nawadniania używamy odstanej wody w temperaturze pokojowej. Zamia lubi także zraszanie miękką wodą.