Co się stało? Menadżer mówi o wypadku Skolima. Wiadomo, co działo się na drodze! "Auto wpadło w poślizg"

Konrad Skolimowski, czyli popularny Skolim, i jego ekipa mieli wypadek samochodowy. Już wiadomo, że nikomu nic złego się nie stało, jednak kraksa była trudnym i bardzo stresującym doświadczeniem. Wszystko działo się w nocy z 15 na 16 lipca w okolicach Koszalina, warunki na drodze były trudne, padało.

Co się wydarzyło? Jak teraz czuje się Skolim?

Zobacz także: Skolim w nocy miał wypadek! Są zdjęcia samochodu. Jak się czuje? Co z koncertami?

Skolim miał wypadek. Znamy przyczynę

Wieści o wypadku Skolima mogły przerazić jego licznych fanów, ale menadżer wokalisty uspokaja - nikomu nic się nie stało. Zdradził, co się wydarzyło i jaka była przyczyna zajścia. Niestety Skolim przynajmniej na jakiś czas będzie musiał pożegnać się ze swoim pięknym, różowym BMW.

Jak to mówią, przyczyn zawsze jest wiele, ale najważniejsza jest taka, że na drodze była substancja ropopochodna, przez co auto wpadło w poślizg. Auto pójdzie na pewno na oględziny. Oficjalny dealer BMW zobaczy, co z tym fantem można zrobić. Już zostało podstawione auto zastępcze tej samej klasy, także mają czym jechać dalej. Najważniejsze, że są cali i zdrowi - powiedział "Super Expressowi" menadżer Skolima Wojciech Woner.

Zobacz także: Gwiazdor disco-polo jurorem w show TV. Już wiadomo, ile zarobi! A to i tak nic w porównaniu do kwot za koncerty

I dodał:

Chłopacy wyszli ze szpitala po całonocnych badaniach kompleksowych. Okazuje się, że nic im nie jest. Śpią w hotelu, odpoczywają - zdradził menadżer.

Zobacz także: Za tyle gwiazdy wystąpią na twoim weselu. Rekordzistą Zenek Martyniuk. A kto najtańszy?

Co z koncertami? Odbędą się!

Już wiadomo, że Skolim i jego ekipa pojawią się w Sopocie i Łebie - tak jak mieli to w planach, zanim doszło do wypadku. Kolejne koncerty też odbędą się według harmonogramu, który jest szczelnie wypełniony. Skolim często daje 2, a nawet 3 koncerty dziennie. I tak przynajmniej do końca lipca.

Chłopaki proszą o przekazanie informacji, że wszystkie koncerty odbywają się planowo - podkreślił Woner.

Zobacz także: Szaleniec wtargnął do domu Skolima. Zaatakował jego babcię!

Dodał, że Skolima, jego zespół i menadżera łączy wiele nie tylko zawodowo, ale i prywatnie. Dlatego wypadek piosenkarza odbił się na wszystkich. Najedli się strachu o bliskich sobie ludzi.

To są nerwowe momenty, pod kątem bardziej prywatnym, bo my się wszyscy kumplujemy - wyznał menadżer Skolima.

Internauci życzą zdrowia. "Kamień z serca"

Wypadek piosenkarza komentują fani. Skolim na samym Instagramie ma ich ponad 2 miliony.

"Chłopaki są ulepieni z Twardej gliny! Zdrowia dla całej ekipy", "Dobrze, że nic poważnego się nie stało", "Kamień z serca", "Widzimy się w Łebie, ale zwolnijcie trochę", "Cieszymy się, że chłopaki są cali i zdrowi" - czytamy w sieci.

Zobacz także: Nie ma jeszcze trzydziestki, a już jest milionerem! Skolim na koncertach zarabia fortunę!

Zobacz więcej zdjęć. Skolim miał wypadek! Są zdjęcia samochodu

Serce Skolima jest zajęte? Piosenkarz w końcu wyjawił prawdę Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.