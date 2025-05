Za tyle gwiazdy wystąpią na twoim weselu. Rekordzistą Zenek Martyniuk. A kto najtańszy?

QUIZ nie tylko dla fanów. Czy to kawałek Lady Pank? "Mniej niż zero", "Autobiografia, "Obcy", "Takie tango"

Te gwiazdy zbijają kokosy na prywatnych występach

Występ gwiazdy na weselu to wciąż ekstrawagancja, ale coraz bardziej popularny wśród par młodych pomysł. Na takie imprezy najczęściej zapraszane są gwiazdy muzyki disco. Prawda jest przecież taka, że to przy disco polo, którego ponoć nikt nie słucha, Polacy bawią się najlepiej. "Super Express" poznał stawki artystów. Za ile zaśpiewają na twoim weselu?

Magdalena Narożna (36 l.) z zespołu Piękni i młodzi wyznała niedawno, że kiedyś występowała na weselach za... 150 zł.

- To było prawie 20 lat temu, to były inne czasy. Dla mnie to był super pieniądz. Pojechałam i nie dość, że się dobrze bawiłam, najadłam się, to robiłam to, co lubiłam. Oczywiście stawki rosły sukcesywnie, gdy się wdrożyłam. Były potem coraz większe - powiedziała w rozmowie z Pomponikiem.

Dziś jej koncert na prywatnej imprezie kosztuje ok. 30 tys. zł.

Uważam, że występ takich osób jak my, czy kolegów i koleżanek z branży, jest ekskluzywnym występem i kosztuje. Nie każdego stać na to, niestety. Taka jest prawda, chociaż ciężko mi to przechodzi przez usta. My jesteśmy taką wisienką na torcie imprezy

- wyjaśniła Magda Narożna.

Wiśniewski i gwiazdy disco polo zarabiają na weselach. Oto stawki

Tyle samo za występ na weselu inkasuje Michał Wiśniewski (52 l.) i zespół Łobuzy. Sławomir (42 l.) i Kajra (41 l.) życzą sobie nieco mniej, bo 25 tys. zł. Jak dokładnie ustaliliśmy, zespół Topky, składający się z energicznych wokalistek - Pauli Karpowicz i Angeliki Żmijewskiej - za występ na weselu zgarnia od 15 do 20 tys. zł. Zaś Miły Pan życzy sobie od 15 do 25 tys. zł.

Najtańszy jest Norbi (53 l.). Jak niedawno wyznał, za trwający od 30 do 40 minut występ inkasuje "jedynie" od 8 do 10 tys. zł.

A kto jest najdroższy? Zenek Martyniuk (55 l.) rzadko ponoć godzi się na występ na weselu, ale gdy już to zrobi, inkasuje nawet 50 tys. zł. Z kolei 35-minutowe show zespołu Boys to koszt 40 tys. zł. - Zespół nie jedzie tam się najeść i napić, tylko wykonać usługę, żeby klient był zadowolony - wyjaśnił jakiś czas temu agent zespołu.

Z zaproszeń na występu na weselach nie korzysta za to gwiazdor łączący muzykę disco polo z latino - Skolim. Jak wspomina w wywiadach, na jednym z wesel dobierała się do niego... sama panna młoda.

- Ja bardzo nie lubię wesel grać. W życiu byłem zaproszony na trzy wesela. Dwie imprezy były superanckie. Na trzecim panna młoda chyba pomyliła imprezy chyba. Była bardzo męcząca. Gitarzysta musiał ją odciągać. Nie chciałbym być powodem do kłótni małżeńskich - powiedział w jednym z wywiadów Skolim.

