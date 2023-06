Topky połączyły siły z twórcą hitu „Ona by tak chciała”!

Bogdan Kalus wrócił do Wilkowyj. Fani dopytali, co z kontynuacją "Rancza". Stanowcza odpowiedź serialowego Hadziuka

Joanna Opozda przyłapana pod komisariatem policji. Co za wachlarz emocji - radość przeplatała się ze smutkiem

Pin Up Candy: Każda pora na seks jest odpowiednia. Królowa polskiej burleski zdradza sekrety swojej alkowy!

Historia piosenki „Zatańcz ze mną” jest dość zaskakująca, ponieważ było to jedno z muzycznych marzeń Pauli, która oznaczyła Ronniego Ferrari w swoich social mediach, gdy fani zadali pytanie z kim marzy jej się nagrać piosenkę. Na odzew nie trzeba było długo czekać, gdyż Hubert od razu wyraził chęć współpracy z dziewczynami. W taki o to sposób stworzyli lekką, taneczną i super wakacyjną propozycję.

„Zatańcz ze mną” to idealny utwór na imprezy, klubowe wieczory czy letnie spotkania ze znajomymi. Singiel jest pełen pozytywnej i przyjemnej energii. Wokalistki zapowiadają, że będzie to wspaniała uczta dla oczu i uszu fanów.

Topky to jeden z najprężniej rozwijających się zespołów disco polowych ostatnich lat. Podbijają polską scenę muzyczną, zaliczając sukces za sukcesem. Topky to zespół, który nie boi się eksperymentować i łączyć różne style muzyczne. Ich piosenki są pełne energii i pozytywnych emocji.

Ronnie Ferrari to muzyk, wokalista oraz kompozytor muzyki współczesnej. Tworzy pełne aranżacje z wykorzystaniem syntez stworzonych przez niego samego – można więc nazwać to inżynierią dźwięku. Twórca takich hitów jak „Ona by tak chciała” „Origami” czy „Szubienica”.