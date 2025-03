Szaleniec wtargnął do domu Skolima. Zaatakował jego babcię!

Skolim gra nawet kilka koncertów dziennie!

Konrad "Skolim" Skolimowski (28 l.), aktor serialu TVP "Barwy szczęścia", który od trzech lat robi oszałamiającą karierę na rynku muzyki tanecznej, jest jednym z najbardziej zapracowanych i rozchwytywanych artystów. Okrzyknięto go nawet "królem latino". Gwiazdor wylansował takie hity jak "Wyglądasz idealnie" czy "Palermo".

Młody muzyk w najgorętszym sezonie gra nawet po kilka koncertów dziennie. W rozmowie z "Super Expressem" wyznał, że zdarza mu się latać na występy helikopterem. Na jego koncerty przybywają tłumy fanów, a na Instagramie śledzi go ponad 1,8 mln osób. Jego klipy w kilka tygodni zdobywają miliony wyświetleń.

Niestety, sława ma swoje ciemne strony. Skolim ma wielu krytyków oraz hejterów. Jednak nieprzychylne komentarze to jego najmniejszy problem. Na jednym z jego koncertów doszło do nieprzyjemnego incydentu, gdy jeden z widzów rzucił w stronę muzyka kamieniem. Na szczęście nic poważnego się nie stało, ale takie zachowanie jest karygodne.

Szaleniec wtargnął do domu Skolima. "Babcia szarpała się z nim w drzwiach"

Niedawno w domu gwiazdora doszło do przerażającej sytuacji. Skolim poinformował na Instagramie, że do jego domu wtargnął nieznany mu mężczyzna. Próbował on przekonać jego babcię, że jest znajomym Skolimowskiego. Gdy kobieta próbowała go przegonić, doszło do szarpaniny. Po interwencji gwiazdora napastnik odpuścił. Jednak nie na długo.

Był u nas człowiek, który przedstawił się babci jako osoba, którą znam. Mówił, że pragnie spotkania ze mną. Wtargnął na teren posesji i do budynku. Babcia szarpała się z nim w drzwiach i wypraszała go. Nie chciał iść i musiałem zainterweniować, kilkukrotnie wyprosić pana. Pan nie chciał wyjść. Kilkukrotnie próbowałem doprowadzić do tego, aby opuścił ogrodzoną posesję - opisywał Skolim w rozmowie z portalem JastrząbPost.

Gdy wydawało się już, że rodzina Skolima jest bezpieczna, szaleniec zaczął zasypywać go wiadomościami. Brak odpowiedzi jeszcze bardziej go zezłościł i zaczął wysyłać groźby. "Pożegnaj się z mamą lub babcią. Co wybierasz?" - pisał. Po chwili zagroził Skolimowi utratą oka. Sprawa trafiła na policję.

Pan chciał mnie uderzyć, a wieczorem składał groźby karalne, że "załatwi" mi babcię. Nie znam tej osoby. Nic się nie stało, bo stawiłem czoła i obroniłem dobytek i rodzinę - dodał gwiazdor.

