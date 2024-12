Kosi miliony i oddaje... mamie. Skolim nie jest w stanie zliczyć swoich włości

Krystyna Janda w nekrologu podsumowała Stanisława Tyma. To u niej widziano go po raz ostatni

W ostatnich latach polska scena muzyczna wzbogaciła się o artystę, który zyskał ogromną popularność w błyskawicznym tempie. Mowa o Skolimie - młodym wokaliście, autorze tekstów i osobowości internetowej, który zyskał rzeszę fanów dzięki swojemu unikalnemu stylowi i energetycznym występom.

Błyskawiczna kariera Skolima, czyli Konrada Skolimowskiego

Skolim, a właściwie Konrad Skolimowski, rozpoczął swoją karierę jako aktor. Zdobył rozpoznawalność dzięki roli Patryka w popularnym serialu "Barwy szczęścia". Jednak prawdziwym przełomem w jego życiu zawodowym okazała się muzyka. W 2021 roku Skolim postanowił zadebiutować na polskiej scenie muzycznej, łącząc swoje pasje artystyczne i miłość do dźwięków. Pierwsze utwory, jakie opublikował, przyciągnęły uwagę młodego pokolenia. Jego muzyka szybko stała się hitem w klubach, na festiwalach oraz w mediach społecznościowych.

Skolim wylansował się na TikToku

Skolim doskonale odnajduje się w świecie mediów społecznościowych. Jego profil na TikToku to prawdziwa skarbnica materiałów – od fragmentów koncertów, przez krótkie wywiady, po relacje z życia codziennego. To właśnie dzięki temu medium jego utwory zaczęły osiągać wiralowy status, a sam Skolim stał się idolem młodych ludzi. Hity takie jak "Wyglądasz idealnie" czy "Nie dzwoń do mnie mała" z miejsca stały się przebojami. Publiczność docenia nie tylko jego muzykę, ale także kontakt, jaki nawiązuje z fanami podczas występów. Skolim nie stroni od rozmów, wspólnych zdjęć czy dedykacji. Tego typu podejście sprawia, że jego baza fanów stale rośnie, a koncerty przyciągają tłumy.

Skolimowski gra po kilkaset koncertów rocznie. Zgarnia z tego świetne pieniądze

Konsekwencją zainteresowania Skolimem, jest ogromna ilość koncertów i... świetne stawki, jakie zgarnia za występy. W redakcji Jastrząb Post policzono, że w samym 2024 roku zagra on ponad 450 koncertów, a wg informacji serwisy za jeden koncert wykonawca bierze ok. 30 tys. zł. To już daje ogromną sumę, a to nie jest jedyny dochód muzyka. Okazuje się, że sam do końca nie wie, jakim majątkiem dysponuje. Nad jego finansami piecze trzyma mama:

Musiałbyś mamuśki zapytać. Moja mama trzyma tę kasiorę. Mam mamę menadżera, ja to po prostu gram, nie wiem, co tam się z tym wszystkim dzieje. Na pewno mi odkładają, żebym tam miał na jakąś kromkę chleba i czarną kawę

- skwitował w rozmowie z Pomponikiem.

Krytycy muzyczni zarzucają Skolimowi schematyczność utworów czy zbyt dużą inspirację disco polo, które wciąż bywa postrzegane jako mniej ambitny gatunek muzyczny. Sam artysta jednak podchodzi do tego z dystansem, podkreślając, że jego celem jest przede wszystkim dostarczanie ludziom rozrywki i pozytywnych emocji. A że przy okazji świetnie zarabia, to już inna historia.

Tyle zarabia Skolim w jeden weekend. Astronomiczna kwota! Stać go na wszystko!