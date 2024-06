Skolim ciągle jest w trasie koncertowej. Czy ma jeszcze czas dla synów?

Aktor "Barw szczęścia" i rozchwytywany muzyk podkreśla, że rodzina jest dla niego największą wartością. Stara się być najlepszym tatą pod słońcem. - Każdą wolną chwilę spędzam z dziećmi. Kupiłem chłopakom wędki. Odkąd zrobiło się ciepło, łowimy ryby. Kupuję im zabawki i chętnie się z nimi bawię. Staram się być najlepszym ojcem na świecie, ale to dzieci mnie z tego rozliczą za kilkanaście lat – opowiada „Super Expressowi” Skolim, dumny tata Jasia (5 l.) i Antosia (3 l.). Gwiazdor miesiąc temu wypuścił wspólny numer z Cleo. Artyści bardzo się polubili.

Zaskakujący duet roku!

Nie wykluczone, że wspólny numer Cleo i Skolima okaże się muzycznym wydarzeniem roku. Piosenka „Piękna dziewczyno” także pokazuje, jak różne style muzyczne mogą się doskonale uzupełniać, tworząc coś wyjątkowo atrakcyjnego. Oczekiwania są ogromne, a branża muzyczna z zapartym tchem czeka na efekty tego niezwykłego połączenia.

Jak doszło do współpracy Cleo i Skolima?

Jak na faceta przystało to Skolim zrobił pierwszy krok i to z jego inicjatywy doszło do połączenia sił dwojga aspirujących muzyków. Dotąd znali się tylko „z widzenia”, zdarzało się, że grali na wspólnych imprezach, gdzie od czasu do czasu zamienili ze sobą kilka słów. Teraz poznali się lepiej. – Nie ukrywam, że to ja zadzwoniłem do Cleo z propozycją duetu. Wcześniej spotykaliśmy się przy okazji wspólnych tras koncertowych. Bardzo ucieszyłam się, że wyraziła chęć współpracy. Przy okazji nagrania piosenki, a potem klipu do niej, mieliśmy okazję, by bliżej się poznać. Jestem zachwycony nie tylko talentem Cleo, ale także jej otwartością i serdecznością. Mam nadzieję, że to dopiero początek naszej dalszej współpracy – opowiada nam Konrad Skolimowski.

Więcej w materiale wideo naszej dziennikarki

Skolim ma dwóch synów. Zdradza nam, jakim jest tatą!