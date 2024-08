Gwiazdor disco polo zaatakowany na koncercie. "To przykre... Jak tak można!"

Skolim gra nawet kilka koncertów dziennie!

Konrad "Skolim" Skolimowski (28 l.), aktor serialu TVP "Barwy szczęścia", który od dwóch lat robi oszałamiającą karierę na rynku muzyki tanecznej, jest jednym z najbardziej zapracowanych i rozchwytywanych artystów. Okrzyknięto go nawet "królem latino". Gwiazdor wylansował takie hity jak "Wyglądasz idealnie" czy "Palermo".

Młody muzyk w najgorętszym sezonie gra nawet po kilka koncertów dziennie. W rozmowie z "Super Expressem" wyznał, że zdarza mu się latać na występy helikopterem. "Jedyne co się zmieniło, to coraz częściej latam razem z zespołem helikopterem na koncerty, bo miewam nawet po kilka występów dziennie lub są tak oddalone, że moglibyśmy autem nie zdążyć" – mówił. Skolim coraz częściej gra również zagranicą, m.in. w USA, w Niemczech, Austrii, Irlandii, na Litwie i w wielu innych państwach.

Na jednym z ostatnich koncertów doszło do przykrego incydentu. W pewnym momencie wokalista chwycił się za twarz, po tym jak został uderzony kamieniem rzuconym przez kogoś z publiczności. Muzyk był wyraźnie zaskoczony. Na szczęcie nic poważnego się nie stało. Jednak takie zachowanie jest karygodne.

Pod nagraniem opublikowanym w sieci zaroiło się o pełnych wsparcia komentarzy: "Można se go nie lubić, ale bez przesady", "Później się dziwić, że on nie chce robić koncertów", "To po co ludzie idą na koncert, skoro kogoś aż tak nie lubią? Dobrze że w oko nie trafili", "Można lubić, można nie lubić, ale w taki sposób można krzywdę zrobić".

Skolim jurorem w show. Wiadomo, ile zarobi

Skolim kilka lat temu wziął udział w "Disco Star", programie wyławiającym młode talenty disco polo, ale odpadł jeszcze na etapie castingów. Teraz okazuje się, że znów pojawi się w talent show, jednak nie jako uczestnik, a jako juror. Już wiadomo, że Skolim za swoją pracę na antenie zostanie sowicie wynagrodzony. "Fakt" ujawnił, że mowa o kwocie 200 tys. zł! To ogromne pieniądze, prawda? Ale Skolim zarabia dużo więcej.

Plotkuje się, że za koncert Skolimowskiego trzeba zapłacić około 40 tys. zł. Bywa, że piosenkarz występuje nawet 15 razy tygodniowo! A to oznacza, że jego zarobki można liczyć nie w tysiącach, a milionach złotych.

