Skolim nie wytrzymał i odpowiedział krytykom. Padły wulgarne słowa

Skolim, czyli Konrad Skolimowski, jest doskonale znany widzom serialu "Barwy szczęścia", gdzie wciela się w rolę Patryka. Młody aktor od kilku lat podbija również rynek muzyczny. Obecnie jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd muzyki tanecznej. Nazywany jest także polskim królem latino. Jego hity "Wyglądasz idealnie", "Ona mi dała", "Nie dzwoń do mnie mała" czy "Palermo" od od wielu miesięcy należą do z najpopularniejszych numerów w stacjach radiowych

W sezonie grywa nawet po kilka koncertów dziennie. Jak sam zdradził, tylko w sierpniu miał ich zaplanowanych aż sześćdziesiąt. By zdążyć na wszystkie występy, razem z zespołem przemieszczają się... helikopterem. Skolim, który coraz częściej gra również zagranicą, m.in. w USA, w Niemczech, Austrii, Irlandii, na Litwie i w wielu innych państwach.

Skolim pracował również w sylwestra. Najpierw wystąpił na "Sylwestrowej Mocy Przebojów", później zagrał imprezie w Gwiździnach. Podczas drugiego występu zmienił słowa jednej z piosenek, przez co jej wydźwięk był bardziej wulgarny. Oprócz tego na scenie zapalił papierosa. Jego postawa spotkała się z krytyka internautów. Część z nich zauważyła, że znaczna część jego słuchaczy jest niepełnoletnia.

To nie pierwszy raz, gdy Skolim został skrytykowany. Jego fanką zdecydowanie nie jest Dorota Zawadzka.

Rozkładam nogi twoje i biorę to co moje - śpiewa jakiś discopolowy pajac. Naprawdę to jest gwiazda? Koszmar - napisała na swoim Facebooku nawiązując do słów piosenki Skolima.