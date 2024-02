Chcesz pachnieć jak Doda? Musisz wydać prawie 300 zł

Doda świętuje na całego. W dniu swoich urodzin, 15 lutego, wypuściła dwie premiery. Pierwszą był zapis trasy koncertowej "Aquaria Tour", który od dnia urodzin piosenkarki jest dostępny w Polsat Box. Druga to wyjątkowy produkt w jej kolekcji "DODA D'EAU" - perfumy unisex, odpowiednie dla kobiet i dla mężczyzn. Teraz każdy może pachnieć jak Doda, o ile pozwoli mu na to zasobność portfela. A wyciągnąć trzeba z niego sporo bo 50-mililitrowy flakonik kosztuje 287 zł.

Doda reklamuje swoje nowe dzieło: "Pachnieć Luną to pachnieć bezczelnie sexowną nonszalancją"

Spot reklamowy "Luny" nawiązuje do faz księżyca. "Księżyc w nowiu to nie tylko nowy początek ale czas poznania swojej wewnętrznej siły. Poświęć trochę czasu, aby połączyć się ze swoją intuicją. Te siłę da Ci LUNA. To koktajl zmysłowości i siły charakteru. UNISEX. Luna jest nietypowa, inna NIŻ WSZYSTKIE ZAPACHY... dodaje pewności siebie, kiedy oczy całego świata skierowane są na Ciebie lub kiedy dyskretnie chcesz skierować na siebie tylko jedną parę. Luna uzależnia nie tylko właściciela ale i wszystkich dookoła. To manifest indywidualności, ekscentryczności i bycia sobą niezależnie od otoczenia" - czytamy w poście. Jak czytamy na stronie produktu zapach łączy w sobie nuty drzewne z orzeźwiającymi aromatami cytrusów, zmysłową bergamotką oraz morskimi akordami.

