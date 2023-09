Potężne trzęsienie ziemi w Maroku. Ogromne zniszczenia, setki zabitych

Trzęsienie ziemi w Maroku

Krajowe Centrum Badań Naukowych i Technicznych (CNRST) z siedzibą w Rabacie podało, że trzęsienie ziemi uderzyło o godz. 23:11 lokalnego czasu i miało 7 stopni w skali Richtera. Zaledwie 19 minut później nastąpiły wstrząsy wtórne o sile 4,9 stopni w skali Richtera.

Mieszkańcy Marrakeszu, położonego blisko epicentrum trzęsienia ziemi relacjonowali, że na starym mieście, wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO, zawaliły się niektóre budynki - donosi Reuters.

"Ziemia trzęsła się przez około 20 sekund. Drzwi same się otwierały i zamykały, gdy zbiegałem na dół z drugiego piętra" - mówił jeden ze świadków kataklizmu.

"Najpotężniejsze trzęsienie ziemi w historii kraju"

Według lokalnych władz, trzęsienie ziemi zabiło co najmniej 296 osób. Większość ofiar miało zginąć w trudno dostępnych obszarach górskich.

Według marokańskich mediów jest to najpotężniejsze trzęsienie ziemi, jakie do tej pory nawiedziło to państwo.

Unia Europejska oferuje pomoc

Unia Europejska zaoferowała pomoc Maroku. "UE jest gotowa wesprzeć Maroko w tym trudnym czasie" - napisał w sobotę (9 września) na platformie X (dawny Twitter) szef Rady Europejskiej Charles Michel.

"Wiadomości z tego kraju są straszne. Jestem myślami przy wszystkich, których dotknął kataklizm, a także przy tych, którzy teraz biorą udział w akcji ratowniczej" - napisał Michel, który uczestniczy w szczycie G20 w Delhi.

AKTUALIZACJA: Ponad 600 ofiar trzęsienia ziemi!

W sobotę miejscowa państwowa telewizja, powołując się na dane MSW Maroka podała, że w trzęsieniu ziemi zginęły co najmniej 632 osoby zginęły, a 329 zostało rannych.