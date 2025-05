Powrót "Rodzinki.pl" to wydarzenie, które ucieszyło rzesze fanów serialu. Kultowa produkcja zadebiutowała w 2011 roku i szybko podbiła serca polskich widzów, pokazując codzienne życie współczesnej rodziny Boskich z przymrużeniem oka. Po kilkuletniej przerwie twórcy postanowili wskrzesić serial, a jego nowa odsłona ma być jeszcze bardziej dynamiczna, pełna humoru i aktualnych wątków. W obsadzie nie zabraknie znanych i lubianych postaci, w tym Adama Zdrójkowskiego, który ponownie wcieli się w rolę Kuby Boskiego.

Zobacz też: Parada gwiazd reaguje na nowe nagranie Beaty Kozidrak. Mocarne wsparcie!

Nowa odsłona "Rodzinki.pl" ma zachować to, co pokochali widzowie, ale jednocześnie zaoferować coś świeżego. Aktor zdradził, że możemy spodziewać się większej ilości wątków, bardziej rozbudowanych historii i – być może – dłuższych odcinków.

Zobacz też: Adam Zdrójkowski wraca do "Rodzinki.pl". Aktor wspomniał o karze. Musiał mocno gryźć się w język

W rozmowie z "Super Expressem" Adam Zdrójkowski przyznał, że powrót na plan był dla niego ogromnym przeżyciem. Choć przez lata nie był pewien, czy kontynuacja serialu w ogóle nastąpi, w sercu wciąż tliła się nadzieja.

Bardzo, ale ja nie czekałem, bo nie wiedziałem, że on kiedykolwiek nastąpi. Ale gdzieś ta wizja... Czasami miałem sen o tym, że jestem na planie i gram dalej tam i budzę się, mówię, to tylko sen. Więc fakt jest taki, że ten sen się teraz spełnił, marzenia się spełniają i tam naprawdę chodzi przede wszystkim o fun. O to, jak my się dobrze czujemy ze sobą razem i to jest fantastyczne uczucie - mówi Adam Zdrójkowski.