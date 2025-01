Adam Zdrójkowski w zirytowanym tłumie. Pokazał, co się wyprawiało na lotnisku. Dantejskie sceny!

Adam Zdrójkowski w piątkowy poranek usiłował wylecieć z Warszawy i dostać się do Malagi. Razem z ojcem czekała ich prawdziwa "przygoda", bo okazało się, że na lotnisku im. Chopina doszło do awarii zasilania. Ta skutecznie utrudniła wylot wielu osobom. Czekający na lot musieli uzbroić się w cierpliwość, co nie było łatwe w narastającym tłumie. Niektóre loty odwołano, inne były opóźnione, bo nie działał system do odprawy pasażerów.

Zdenerwowany Zdrójkowski musiał to skomentować w sieci.

Adam Zdrójkowski w tłumie oczekujących na lot. "Fajnie"

Zdrójkowski i jego ojciec byli tylko dwoma z wielu, wielu pasażerów, których dotknęły utrudnienia spowodowane awarią. Adam zrobił zdjęcie tłumów oczekujących na rozwój wydarzeń, a przede wszystkim na naprawdę systemu zasilania, aby móc wreszcie się odprawić i wylecieć z lotniska. Fotkę opisał i wrzucił do sieci.

Fajnie. Awaria systemu o 5:30. Organizacja wołająca o pomstę - napisał z przekąsem na swoim profilu na Instagramie.

Zdrójkowski poleciał na Malagę. Po co?

24-letni aktor w końcu jednak odprawił się, dotarł do samolotu i do celu podróży - Malagi. W krótkich nagraniach, które opublikował na InstaStory, powiedział, że musi tam załatwić coś ważnego. Gdy mu się to uda, pochwali się swoim fanom.

Adam pokazał też tatę, z którym podróżował. Dariusz Zdrójkowski, znany widzom z show "Czas na show. Drag me out" i "Azji Express", dzielnie wspiera syna w realizacji jego sekretnego projektu. Wcześniej to syn dopingował ojca, gdy ten przebierał się za drag queen. Panowie razem podbijali też serca widzów w podróżniczym show TVN-u.

Adam Zdrójkowski i Wiktoria Gąsiewska byli parą nie tylko w "Rodzince.pl". Aktor wyznał, czy obawia się wspólnych scen w kontynuacji serialu