Przerażające fakty o relacji Adama i Kuby Zdrójkowskich. Jeden z bliźniaków przerwał milczenie. Mówił wprost o "WOJNIE!"

Adam i Jakub Zdrójkowscy rozpoznawalność zdobyli, grając w serialu "Rodzina Zastępcza". Adam serca widzów skradł dzięki roli w serialu "Rodzinka.pl". Jego talent i przebojowośc sprawiły, że stał się jedną z największych gwiazd telewizji. Ostatnio jednak zrobiło się głośno także o Jakubie Zdrójkowskim, który nie tylko wrócił do grania w serialach, ale także zaskoczył wszystkich swoimi umiejętnościami w programie "Twoja twarz brzmi znajomo". Teraz, jeden z braci szczerze opowiedział o ich relacjach.

Adam Zdrójkowski opowiedział o relacji z bratem! Padły mocne słowa

W rozmowie z "Party" aktor otworzył się na temat relacji z jego bratem, Jakubem. Przez lata spekulowano, że są oni pokłóceni. Adam zdecydował się zabrać głos w tej sprawie.

- Mieliśmy skrajne charaktery, niepodobne do siebie (...) Ta wojna była. Już tej wojny nie ma. Ja się bardzo cieszę, już od kilku lat normalnie rozmawiamy, spędzamy razem czas - wyznał.

Zapytano go również, czy śledzi poczynania brata w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" i jego występem, kiedy śpiewał utwór "Chciałbym umrzeć z miłości". Aktor odpowiedział: - Powiedziałem Kubie, żeby tego nie spierdzielił, bo jest to piosenka bliska memu sercu. I też jaram się, że to zaśpiewał. I nie zapomnę, co zrobił jeszcze po występie, że dał kwiaty moim dziadkom na 52. rocznicę ich ślubu. (...) Łzy pociekły mi po polikach i dalej jestem mu wdzięczny za to, że to zrobił. A wykon był świetny, uważam. - podsumował.

A Wy, jakie relacje macie z rodzeństwem?

