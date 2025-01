Parada gwiazd reaguje na nowe nagranie Beaty Kozidrak. Mocarne wsparcie!

Tak gwiazdy zareagowały na nowe nagranie Kozidrak

Beata Kozidrak jest ikoną polskiej muzyki. Wokalistka Bajmu nieprzerwanie od lat 70. ub.w. jest w czołówce polskich artystów, których przeboje nie schodzą z list przebojów. Na koncertach Beaty Kozidrak jej słowa śpiewają tłumy, w dodatku jest to kolejne już pokolenie. Nic dziwnego, że na wieść o nagłej, poważnej chorobie artystki, świat muzyczny na chwilę zamarł.

Co się dzieje z Beatą Kozidrak?

Beata Kozidrak najpierw poinformowała fanów, że musi odwołać kilka koncertów. Niedługo potem jej menadżer i były mąż, Andrzej Pietras wydał oficjalne oświadczenie o odwołaniu całej zimowo-wiosennej trasy koncertowej artystki. A potem przyszły jeszcze gorsze wieści.

Okazało się, że Beata Kozidrak zaraz po powrocie z Włoch, gdzie nagrywała teledysk do najnowszego hitu, nagle trafiła do szpitala. Gwiazda nie poradziła sobie z uporczywym bólem i jej córka, Katarzyna Pietras musiała wezwać pomoc.Od tego momentu Kozidrak przebywała w szpitalu i zupełnie zniknęła z przestrzeni publicznej. Wszyscy zamartwiali się o stan zdrowia wokalistki Bajm, a niestety zza zamkniętych szpitalnych drzwi nie dochodziły żadne nowe wieści. W końcu sama artystka opublikowała na swoim profilu na Instagramie, że jest pod dobrą opieką i wraca do zdrowia. Następnie Kasia Pietras zorganizowała dla mamy wielką akcję wspólnego śpiewania jej wielkiego hitu "Biała armia", w której udział wzięła całą Polska. Aż wreszcie pojawiły się nowe informacje, że Kozidrak wróciła do domu.

Reakcja gwiazd na nowe wideo Kozidrak

Ostatecznie potwierdziło się to 30 stycznia 2025 roku. To tego dnia gwiazda opublikowała na swoim profilu na Instagramie zupełnie nowe wideo. Kozidrak łamiącym się głosem bardzo podziękowała wszystkim za wsparcie i powiedziała, że stara się wrócić do zdrowia. To nagranie wywołało wielkie poruszenie nie tylko wśród fanów wokalistki, ale i jej przyjaciół z branży. Najważniejsze nazwiska polskiego show - biznesu natychmiast pojawiły się, aby wesprzeć. Takei słowa padły na profilu Kozidrak na Instagramie.

Beatko jesteś Ikoną. Legendą za życia. Napisałeś utwory, które Twoją wrażliwością i gigantycznym Głosem uratowały wielu ludziom życie. W tym również moje, o czym wielokrotnie rozmawiałyśmy i za co Dziękuję Ci przy każdym naszym spotkaniu. Kochamy Cię i to się nie zmieni, bo Miłość do Twojej Muzyki jest, jak widzisz - ponadczasowa. Podaruj sobie czas na regenerację w pełnym tego słowa znaczeniu. Zasługujesz na to. Umocnij ciało i umocnij Ducha. Aktywuj swoją witalność. My cierpliwie poczekamy - napisała Edyta Górniak czekam na kolejny koncert 🔥🔥🔥 wysyłam siłę ❤️❤️❤️❤️❤️ - dodała Julia Kamińska Szybkiego powrotu do zdrowia!❤️💪 - to życzenia od Edyty Bartosiewicz Beata ❤️❤️❤️ jesteś WIELKA!! Kto jak nie Ty. Scenę rozniesiemy z Tobą. Czekamy 💪💪💪 - napisał Bartek Jędrzejak ❤️- przesłała Kayah, ❤️❤️❤️Love - Justyna Steczkowska, ❤️❤️❤️ - Ada Fijał Pani Beatko. Z całych sił! I całej swojej mocy. Wysyłam tony dobrej energi którą pani zaraża od wielu lat. - dopisał się Adam Zdrójkowski 👏🔥 - pogratulował Ralph Kamiński.

