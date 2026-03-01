BRIT Awards 2026 - kto wygrał? Pełna lista zwycięzców, cztery nagrody dla Olivii Dean

Olivia Dean królową BRIT Awards 2026

Tegoroczna gala BRIT Awards odbyła się 28 lutego 2026 roku w hali Co-op Live w Manchester. To pierwszy raz, gdy prestiżowe nagrody brytyjskiego przemysłu muzycznego wręczono poza Londynem.

Największą gwiazdą wieczoru okazała się Olivia Dean. Wokalistka zdobyła cztery statuetki – za:

Album roku - The Art of Loving

Artystkę roku

Pop Act

Piosenkę roku - "Rein Me In" (w duecie z Samem Fenderem)

Dean była również nominowana w kategorii Piosenka roku za solowy utwór "Man I Need". Co ciekawe, Olivia nie pobiła rekordu zdobytych nagród. Ten należy RAYE, która podczas jednej gali w 2024 roku zdobyła aż sześć statuetek.

Rosalía i Rosé przeszły do historii. Wzruszające momenty gali

W międzynarodowych kategoriach nie zabrakło historycznych momentów. ROSALÍA została pierwszą hiszpańskojęzyczną artystką, która zdobyła tytuł International Artist of the Year. Pokonała m.in. Taylor Swift oraz Lady Gaga.

Nagrodę za International Song of the Year otrzymał utwór "APT." w wykonaniu ROSÉ i Bruno Mars. Tym samym Rosé została pierwszą artystką K-popową nagrodzoną statuetką BRIT Awards.

Podczas BRIT Awards wręczono także wyróżnienia honorowe.

Autor tekstów roku (Songwriter of the Year) - Noel Gallagher

Producent roku (Producer of the Year) - PinkPantheress

Wybitny wkład w muzykę (Outstanding Contribution to Music) - Mark Ronson

Nagroda za całokształt twórczości - przyznana pośmiertnie (Lifetime Achievement Award) - Ozzy Osbourne

Gali towarzyszył również segment In Memoriam, dla artystów, którzy zmarli w ostatnim czasie. Jednym z uhonorowanych był Gary "Mani" Mounfield z zespołu The Stone Roses.

Ceremonię po raz szósty poprowadził komik Jack Whitehall.

BRIT Awards 2026 – pełna lista zwycięzców

Album roku - Olivia Dean – The Art of Loving

Artystka/Artysta roku - Olivia Dean

Grupa roku - Wolf Alice

Debiut roku - Lola Young

Piosenka roku - Sam Fender & Olivia Dean – „Rein Me In”

International Artist of the Year - ROSALÍA

International Song of the Year - ROSÉ & Bruno Mars – „APT.”

Alternative/Rock Act - Sam Fender

Hip-hop/Grime/Rap Act - Dave

Dance Act - Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax

Pop Act - Olivia Dean

R&B Act - SAULT

BRIT Awards 2026 bez wątpienia przejdą do historii jako wieczór Olivii Dean. Cztery statuetki i triumf w najważniejszych kategoriach potwierdzają jej silną pozycję na brytyjskiej scenie muzycznej. Gratulujemy!

