BRIT Awards 2026 - kto wygrał? Pełna lista zwycięzców, cztery nagrody dla Olivii Dean

2026-03-01

Za nami rozdanie BRIT Awards 2026. Kto zgarnął statuetkę? Sprawdź pełną listę zwycięzców oraz poznaj najważniejsze momenty gali, która po raz pierwszy w historii odbyła się poza Londynem. Olivia Dean została największą triumfatorką imprezy. Artystka zgarnęła aż cztery statuetki, w tym za album i artystkę roku.

Olivia Dean królową BRIT Awards 2026

Tegoroczna gala BRIT Awards odbyła się 28 lutego 2026 roku w hali Co-op Live w Manchester. To pierwszy raz, gdy prestiżowe nagrody brytyjskiego przemysłu muzycznego wręczono poza Londynem.

Największą gwiazdą wieczoru okazała się Olivia Dean. Wokalistka zdobyła cztery statuetki – za:

  • Album roku - The Art of Loving
  • Artystkę roku
  • Pop Act
  • Piosenkę roku - "Rein Me In" (w duecie z Samem Fenderem)

Dean była również nominowana w kategorii Piosenka roku za solowy utwór "Man I Need". Co ciekawe, Olivia nie pobiła rekordu zdobytych nagród. Ten należy RAYE, która podczas jednej gali w 2024 roku zdobyła aż sześć statuetek.

Rosalía i Rosé przeszły do historii. Wzruszające momenty gali

W międzynarodowych kategoriach nie zabrakło historycznych momentów. ROSALÍA została pierwszą hiszpańskojęzyczną artystką, która zdobyła tytuł International Artist of the Year. Pokonała m.in. Taylor Swift oraz Lady Gaga.

Nagrodę za International Song of the Year otrzymał utwór "APT." w wykonaniu ROSÉ i Bruno Mars. Tym samym Rosé została pierwszą artystką K-popową nagrodzoną statuetką BRIT Awards.

Podczas BRIT Awards wręczono także wyróżnienia honorowe.

Gali towarzyszył również segment In Memoriam, dla artystów, którzy zmarli w ostatnim czasie. Jednym z uhonorowanych był Gary "Mani" Mounfield z zespołu The Stone Roses.

Ceremonię po raz szósty poprowadził komik Jack Whitehall.

BRIT Awards 2026 – pełna lista zwycięzców

  • Album roku - Olivia Dean – The Art of Loving
  • Artystka/Artysta roku - Olivia Dean
  • Grupa roku - Wolf Alice
  • Debiut roku - Lola Young
  • Piosenka roku - Sam Fender & Olivia Dean – „Rein Me In”
  • International Artist of the Year - ROSALÍA
  • International Song of the Year - ROSÉ & Bruno Mars – „APT.”
  • Alternative/Rock Act - Sam Fender
  • Hip-hop/Grime/Rap Act - Dave
  • Dance Act - Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax
  • Pop Act - Olivia Dean
  • R&B Act - SAULT

BRIT Awards 2026 bez wątpienia przejdą do historii jako wieczór Olivii Dean. Cztery statuetki i triumf w najważniejszych kategoriach potwierdzają jej silną pozycję na brytyjskiej scenie muzycznej. Gratulujemy!

Brit Awards 2026
