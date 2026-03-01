BRIT Awards 2026 - kto wygrał? Pełna lista zwycięzców, cztery nagrody dla Olivii Dean

Olivia Dean królową BRIT Awards 2026
Tegoroczna gala BRIT Awards odbyła się 28 lutego 2026 roku w hali Co-op Live w Manchester. To pierwszy raz, gdy prestiżowe nagrody brytyjskiego przemysłu muzycznego wręczono poza Londynem.
Największą gwiazdą wieczoru okazała się Olivia Dean. Wokalistka zdobyła cztery statuetki – za:
- Album roku - The Art of Loving
- Artystkę roku
- Pop Act
- Piosenkę roku - "Rein Me In" (w duecie z Samem Fenderem)
Dean była również nominowana w kategorii Piosenka roku za solowy utwór "Man I Need". Co ciekawe, Olivia nie pobiła rekordu zdobytych nagród. Ten należy RAYE, która podczas jednej gali w 2024 roku zdobyła aż sześć statuetek.
Nie przegap: Cuda i dziwy na rozdaniu BRIT Awards 2026: Dekolty, łańcuchy, pióra i wypełniacze
Rosalía i Rosé przeszły do historii. Wzruszające momenty gali
W międzynarodowych kategoriach nie zabrakło historycznych momentów. ROSALÍA została pierwszą hiszpańskojęzyczną artystką, która zdobyła tytuł International Artist of the Year. Pokonała m.in. Taylor Swift oraz Lady Gaga.
Zobacz również: Rosalía nagrała teledysk w Polsce. Te kultowe miejsca w Warszawie odwiedziła hiszpańska gwiazda
Nagrodę za International Song of the Year otrzymał utwór "APT." w wykonaniu ROSÉ i Bruno Mars. Tym samym Rosé została pierwszą artystką K-popową nagrodzoną statuetką BRIT Awards.
Podczas BRIT Awards wręczono także wyróżnienia honorowe.
- Autor tekstów roku (Songwriter of the Year) - Noel Gallagher
- Producent roku (Producer of the Year) - PinkPantheress
- Wybitny wkład w muzykę (Outstanding Contribution to Music) - Mark Ronson
- Nagroda za całokształt twórczości - przyznana pośmiertnie (Lifetime Achievement Award) - Ozzy Osbourne
Gali towarzyszył również segment In Memoriam, dla artystów, którzy zmarli w ostatnim czasie. Jednym z uhonorowanych był Gary "Mani" Mounfield z zespołu The Stone Roses.
Ceremonię po raz szósty poprowadził komik Jack Whitehall.
BRIT Awards 2026 – pełna lista zwycięzców
- Album roku - Olivia Dean – The Art of Loving
- Artystka/Artysta roku - Olivia Dean
- Grupa roku - Wolf Alice
- Debiut roku - Lola Young
- Piosenka roku - Sam Fender & Olivia Dean – „Rein Me In”
- International Artist of the Year - ROSALÍA
- International Song of the Year - ROSÉ & Bruno Mars – „APT.”
- Alternative/Rock Act - Sam Fender
- Hip-hop/Grime/Rap Act - Dave
- Dance Act - Fred again.., Skepta & PlaqueBoyMax
- Pop Act - Olivia Dean
- R&B Act - SAULT
BRIT Awards 2026 bez wątpienia przejdą do historii jako wieczór Olivii Dean. Cztery statuetki i triumf w najważniejszych kategoriach potwierdzają jej silną pozycję na brytyjskiej scenie muzycznej. Gratulujemy!