Jest nowy komunikat w sprawie śmierci Stanisława Soyki! Prokuratura z pilną decyzją

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-01-14 11:19

Prokuratura Rejonowa w Sopocie zakończyła postępowanie dotyczące śmierci Stanisława Soyki. Po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału śledczy uznali, że nie doszło do popełnienia przestępstwa, a sprawa została formalnie umorzona. Decyzja ta zamyka kilkumiesięczne postępowanie, które budziło duże zainteresowanie opinii publicznej.

Informacja o śmierci Stanisława Soyki wstrząsnęła lokalną społecznością oraz całą Polską. Wywołała liczne pytania dotyczące okoliczności zdarzenia. Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Sopocie, która od początku prowadziła postępowanie wyjaśniające. Śledczy analizowali zarówno okoliczności znalezienia ciała, jak i dokumentację medyczną oraz opinie biegłych. Teraz zapadła ostateczna decyzja, która kończy działania organów ścigania w tej sprawie.

Śledztwo po śmierci Stanisława Soyki zakończone. Taki jest werdykt prokuratury

Jak przekazała prokuratura, postępowanie zostało umorzone z uwagi na brak znamion czynu zabronionego. Oznacza to, że zebrane dowody nie wskazały na udział osób trzecich ani na to, by do śmierci doszło w wyniku przestępstwa. W toku śledztwa przesłuchano świadków, zabezpieczono materiał dowodowy oraz zlecono szczegółowe ekspertyzy, w tym opinię biegłego z zakresu medycyny sądowej.

Śledczy podkreślają, że kluczowe znaczenie miały wyniki sekcji zwłok oraz analiza okoliczności poprzedzających śmierć. Z ustaleń prokuratury wynika, że zdarzenie miało charakter tragiczny, lecz nie nosiło cech działania niezgodnego z prawem. Tym samym wykluczono zarówno udział osób trzecich, jak i inne scenariusze, które pojawiały się w przestrzeni publicznej.

Decyzja o umorzeniu postępowania jest formalnym zakończeniem sprawy, choć nie umniejsza ona dramatu bliskich zmarłego. Bowiem każda sprawa dotycząca nagłej śmierci jest traktowana z najwyższą powagą, a czynności prowadzone są w sposób wyczerpujący i skrupulatny.

Prokuratura Rejonowa w Sopocie umorzyła śledztwo po śmierci Stanisława Sojki z uwagi na to, że czyn nie zawierał znamion czynu zabronionego - podała prokuratura w komunikacie.

