Miesiąc po pogrzebie Sojki. Widok jego grobu chwyta za serce!

Stanisław Sojka zmarł nagle w trakcie festiwalu w Sopocie, na którym miał wystąpić. Jego śmierć wstrząsnęła światem muzyki i poruszyła tysiące fanów w całej Polsce. W poniedziałek, 8 września 2025 roku odbyło się uroczyste pożegnanie artysty. W ostatniej drodze towarzyszyli mu bliscy, przyjaciele, koledzy z branży i tłumy wielbicieli, którzy przyszli oddać hołd niezwykłemu wokaliście, kompozytorowi i poecie. Niedawno "Super Express" odwiedził grób znanego muzyka - dokładnie miesiąc po pogrzebie.

Uroczystości żałobne miały miejsc w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ulicy Alfreda Nobla 16 w Warszawie. Następnie urna z prochami muzyka została przewieziona na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie odbyła się ostatnia część ceremonii. Nad grobem odczytano wzruszające słowa synów Stanisława Sojki, a także list jego drugiej żony. Kobieta w poruszający sposób pożegnała ukochanego męża.

W pogrzebie wzięli udział również przedstawiciele świata polityki. Szef Kancelarii Prezydenta RP, Zbigniew Bogucki, odczytał decyzję o pośmiertnym odznaczeniu Stanisława Sojki Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Wśród obecnych był również marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który uczestniczył we mszy świętej i przystąpił do komunii.

Tak wygląda grób Stanisława Sojki miesiąc po pogrzebie

Miesiąc po pogrzebie odwiedziliśmy grób artysty. Miejsce spoczynku muzyka nie tonęło jednak w morzu kwiatów, tak jak było to tuż po pogrzebie. Na mogile znajdowała się za to masa wysuszonych kwiatów oraz wypalone lampki. Mimo że od pogrzebu Stanisława Sojki minęło już wiele dni, to na jego grobie nie widać jeszcze pomnika ani trwałej, murowanej oprawy. Miejsce spoczynku artysty wciąż zdobi jedynie zielona mata imitująca trawę.

