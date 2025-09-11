Pogrzeb Stanisława Sojki to dopiero początek pożegnania artysty! Wzruszenie odbiera mowę

Stanisław Sojka zmarł nagle 21 sierpnia 2025 roku w wieku 66 lat, tuż przed planowanym występem na festiwalu w Sopocie.

Pogrzeb artysty odbył się 8 września w Warszawie, z udziałem wielu osobistości ze świata kultury i polityki, m.in. Moniki Olejnik, Zbigniewa Zamachowskiego i Szymona Hołowni.

Podczas uroczystości pogrzebowych odczytano list żony Sojki oraz poruszające słowa synów, a wnuk artysty spontanicznie podzielił się wspomnieniami o dziadku.

25 września w Nowohuckim Centrum Kultury odbędzie się specjalny koncert poświęcony pamięci Stanisława Sojki, z udziałem Krystyny Prońko, Magdaleny Steczkowskiej i innych artystów.

Stanisław Sojka śmierć, pogrzeb, odznaczenie od prezydenta

Stanisław Sojka jeszcze zdążył pojawić się na próbie w Operze Leśnej w Sopocie. Potem udał się do hotelu, by odpocząć przed występem. Na scenie jednak już się nie pojawił. Po jakimś czasie w pokoju hotelowym znaleziono ciało muzyka. Był 21 sierpnia 2025 roku. Znakomity artysta miał 66 lat. Pogrzeb Stanisława Sojki odbył się 8 września w Warszawie. Najpierw miała miejsce żałobna msza święta, a potem urna z prochami muzyka została przetransportowana na Cmentarz Wojskowy na warszawskich Powązkach. W pogrzebie uczestniczyło wiele sław, m.in. Monika Olejnik, Zbigniew Zamachowski, Muniek Staszczyk czy Halina Frąckowiak. W kościele pojawił się także marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który przystąpił nawet do komunii świętej. Z kolei Karol Nawrocki pośmiertnie odznaczył Stanisława Sojkę Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie na ręce rodziny wręczył szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki.

Pogrzeb Stanisława Sojki. List żony, poruszające słowa synów i spontaniczne wystąpienie wnuka

Wielkie poruszenie wśród żałobników wywołał list żony Stanisława Sojki, który przyjaciel rodziny przeczytał nad grobem artysty.

Staszeczku, zawsze rozpływałeś się, kiedy zdrabniałam twoje imię. Dziękuję ci za te wszystkie wspaniałe lata z tobą. Jest co wspominać. Nudy nie było. Tak wiele mnie nauczyłeś. Zawsze szanowałam, że twoja pierwsza żona i dzieci były w twoim sercu, ale znalazłeś też miejsce dla mnie, mojej córki i moich wnuków. Mówiłeś: jestem dziadkiem zapasowym

- tak brzmiał fragment przejmującego listu. Na pogrzebie Stanisława Sojki przeczytane zostały także poruszające słowa od jego synów. Duże wrażenie na zgromadzonych na cmentarzu zrobiło też spontaniczne wystąpienie długowłosego wnuka muzyka. Popłynęło ono prosto z serca młodego chłopaka.

Bardzo mi się z dziadkiem poprawił kontakt w tym roku (...) Wcześniej nie miałem za dobrego (...) Tęsknię za tymi kawami... Gadałem z nim ostatnio, miał przyjść na nasz koncert. Specjalnie miał przyjść, bo mówił, że będzie miał czas. Mam nadzieję, że tam będzie jednak

- powiedział wnuk Stanisława Sojki.

Hołd dla Stanisława Sojki. Specjalny koncert w Nowohuckim Centrum Kultury

Okazuje się, że pogrzeb Stanisława Sojki właściwie jest początkiem jego pożegnania. Już 25 września odbędzie się bowiem specjalny koncert w Nowohuckim Centrum Kultury. Pierwotnie na scenie miał wystąpić Stanisław Sojka. Po śmierci artysty organizatorzy zdecydowali się na piękny gest. Impreza nie została odwołana, tylko zmieniła się formuła. Wzruszenie odbiera mowę...

Wyjątkowy wieczór, który pierwotnie miał być spotkaniem z mistrzem polskiej piosenki, stanie się wzruszającym hołdem dla jego życia i twórczości. Stanisław Soyka – artysta, którego głos i interpretacje na zawsze wpisały się w historię polskiej muzyki – odszedł, pozostawiając po sobie głęboką wyrwę, ale i piękny, wzruszający dorobek i niezapomniane emocje, które na zawsze pozostaną w pamięci jego publiczności

- czytamy na stronie NCK. Na koncercie wystąpią: Krystyna Prońko, Magdalena Steczkowska, Janusz Radek oraz Janusz "Yanina" Iwański, a poprowadzi go Krzysztof Materna.

W galerii prezentujemy zdjęcia z pogrzebu Stanisława Sojki