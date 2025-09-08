Prezydent Nawrocki uhonorował zmarłego Stanisława Sojkę podczas pogrzebu. Wyjątkowe wyróżnienie. "Bardzo trudno mówić o Nim w czasie przeszłym"

Decyzją prezydenta Karola Nawrockiego Stanisław Soyka został wyróżniony za całokształt działalności artystycznej i twórczej. Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski to jedno z najwyższych polskich odznaczeń cywilnych, przyznawane za wybitne zasługi dla Ojczyzny.

W imieniu głowy państwa odznaczenie przekazał Szef Kancelarii Prezydenta RP, Zbigniew Bogucki. Wręczenie odbyło się podczas uroczystości pogrzebowych w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Warszawie.

Szanowni Państwo, na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Karola Nawrockiego, odznaczony został za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za działalność artystyczną i twórczą, krzyżem komandora z gwiazdą orderu odrodzenia Polski pośmiertnie Stanisław Sojka.

Prezydent z hołdem dla Stanisława Soyki

Podczas ceremonii minister Bogucki odczytał również list prezydenta skierowany do uczestników uroczystości. W liście Karol Nawrocki podkreślił nie tylko dorobek muzyczny artysty, lecz także jego niezwykłą osobowość, która na zawsze pozostanie w pamięci słuchaczy.

Prezydent zaznaczył, że Soyka był człowiekiem pełnym dobroci, otwartości i ciepła, a jego twórczość stanowi nieodłączny element polskiej kultury. Wyraził również żal, że artysta odszedł tak nagle, tuż przed planowanym występem.

Miliony słuchaczy Stanisława Soyki czuły, że mają do czynienia z mądrym, dobrym człowiekiem. Wielkim, a zarazem skromnym. Otwartym na innych ludzi, ciepłym i życzliwym. Takim Go zapamiętamy. Bardzo trudno mówić o Nim w czasie przeszłym. Stanisław Soyka odszedł nagle, pozostawiając nas w niespodziewanym bólu. Wiedzieliśmy o Jego problemach ze zdrowiem, ale liczyliśmy, że jeszcze długo będziemy mogli cieszyć się nowymi utworami artysty. To symboliczne, że zmarł, przygotowując się do kolejnego scenicznego występu. Kontakt z publicznością był Jego żywiołem. Zawsze miał coś nowego, inspirującego do przekazania. I to jedno się nie zmieni. Zostanie wśród nas dzięki swojej muzyce, piosenkom, które trwale zapisały się w polskich sercach

- napisał prezydent.

Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski odebrał syn muzyka, Jakub Sojka.