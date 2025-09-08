Pogrzeb Stanisława Sojki. Bliscy żegnają go w przepięknym miejscu

Stanisław Sojka zmarł 21 sierpnia w Sopocie, a datę ostatniego pożegnania i pochówku ustalono na 8 września. Uroczystości pogrzebowe odbywają się w Warszawie - artysta zostanie pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Przed pochówkiem odbędzie się uroczysta msza żałobna w wyjątkowym kościele, który zaczęto budować zaraz przed II wojną światową.

Pragniemy pożegnać naszego Bliskiego w atmosferze ciszy, skupienia i wspólnej modlitwy - czytamy na facebookowym profilu Stanisława Soyki (Soyki).

Zobacz także: Wiadomo, gdzie spocznie Stanisław Sojka. Skromny pogrzeb, ale najpierw msza w przepięknym kościele

Rodzina przekazała też prośbę dotyczącą wieńców i wiązanek zwyczajowo przynoszonych na pogrzeby:

Zamiast kwiatów prosimy o wsparcie finansowe dla Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia (Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia).

Odśwież relację