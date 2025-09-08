Pogrzeb Stanisława Sojki. Bliscy żegnają go w przepięknym miejscu

Stanisław Sojka zmarł 21 sierpnia w Sopocie, a datę ostatniego pożegnania i pochówku ustalono na 8 września. Uroczystości pogrzebowe odbywają się w Warszawie - artysta zostanie pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Przed pochówkiem odbędzie się uroczysta msza żałobna w wyjątkowym kościele, który zaczęto budować zaraz przed II wojną światową.
Pragniemy pożegnać naszego Bliskiego w atmosferze ciszy, skupienia i wspólnej modlitwy - czytamy na facebookowym profilu Stanisława Soyki (Soyki).
Rodzina przekazała też prośbę dotyczącą wieńców i wiązanek zwyczajowo przynoszonych na pogrzeby:
Zamiast kwiatów prosimy o wsparcie finansowe dla Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia (Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia).
Pogrzeb Stanisława Sojki. Ostatnie pożegnanie wspaniałego artysty
Rodzina prosi o ciszę i modlitwę, ma też wyjątkowy apel do żałobników!
Jaka była przyczyna śmierci Stanisława Sojki?
Rodzina pragnie kontynuować wyjątkowe dzieło muzyka, który za życia wielokrotnie udowodnił, że był człowiekiem o wielkim sercu.
Stanisław Sojka będzie miał pogrzeb katolicki. Ostatnie pożegnanie artysty rozpocznie się mszą żałobną, która odbędzie się w jednym z najpiękniejszych warszawskich kościołów pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy (św. Andrzeja Boboli). Budynek jest obszerny, z zewnątrz wyróżnia się architekturą, a w środku zdobieniami. Powstał w latach 50., ale zaczął być budowany w 1939 r., zaraz przed II wojną światową.